रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सालों से बकाया न चुकाने पर दुकानों पर लगा ताला, कई दुकानें सील

Shop Sealed in Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने वर्षों से लंबित कर और शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डिमांड बिल और नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान नहीं करने वालों को अंतिम चेतावनी के बाद निगम की टीम सीधे कार्रवाई के लिए मैदान में उतरी।