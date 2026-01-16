Raipur News:आंबेडकर अस्पताल के ओटी में फैला बैक्टीरिया, 10 दिन तक ठप रहा ऑपरेशन

पत्रिका को विश्वस्तों ने बताया कि बीजापुर से आए मरीजों की आंखों में काफी इंफेक्शन था। इस कारण बैक्टीरिया फैलने की आशंका है। बीजापुर के मरीजों के जाने के बाद ओटी ठीक-ठाक रहा। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन के बाद यहां कुछ मरीजों की आंखों में सूजन व अन्य समस्या हुई। डॉक्टरों को आशंका हुई कि कहीं या इंफेक्शन का नतीजा तो नहीं है।