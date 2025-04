Raipur News: खारुन गंगा आरती के लिए लगाए गए बड़े-बड़े पाटों को लेकर बवाल, आरती को ही लेकर सवाल

रायपुर के महादेवघाट ( Mahadev Ghat in Raipur) में खारुन गंगा आरती (Kharun Ganga Aarti ) के लिए लगाए गए बड़े-बड़े पाटों को लेकर बवाल हो गया है। महादेवघाट के पुजारियों, महंत और नाविकों (The priests, mahants and boatmen ) ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। विरोध के चलते अब गंगा आरती को ही लेकर सवाल उठने लगे हैं।