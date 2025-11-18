Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर वनडे टिकट बुकिंग शुरू! 3 दिसंबर को मुकाबला, VIP व कॉरपोरेट एंट्री गेट तय, छात्रों के लिए ऑफलाइन बिक्री

IND–SA ODI: छत्तीसगढ़ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 18, 2025

रायपुर वनडे टिकट बुकिंग शुरू! 3 दिसंबर को मुकाबला, VIP व कॉरपोरेट एंट्री गेट तय, छात्रों के लिए ऑफलाइन बिक्री(photo-patrika)

रायपुर वनडे टिकट बुकिंग शुरू! 3 दिसंबर को मुकाबला, VIP व कॉरपोरेट एंट्री गेट तय, छात्रों के लिए ऑफलाइन बिक्री(photo-patrika)

IND–SA ODI: छत्तीसगढ़ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसकी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 22 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी। सोमवार को टिकटों के रेट जारी कर दिए गए। जनरल टिकट की कीमत 1500 रुपए से शुरू होकर 3500 रुपए तक हैं। वहीं, छात्रों को 800 रुपए में टिकट मिलेंगे। छात्रों के लिए अपर स्टैंड-3 की 1500 टिकट आरक्षित की गई हैं।

IND–SA ODI: रायपुर वनडे की टिकटें आज से ऑनलाइन

छात्रों के स्टैंड मिलाकर लेकर जनरल टिकट 5 कैटेगरी में बेची जाएंगी। 22 नवंबर से क्रिकेट प्रेमी www. ticketgenie. in व Ticketgenie के माध्यम से अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया और विजय शाह ने बताया कि बुकिंग के बाद दर्शकों को फिजिकल टिकट 24 नवंबर से बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में प्रदान किए जाएंगे।

छात्रों के लिए 800 रुपए में 1500 सीटें आरक्षित

फिजिकल टिकट 2 दिसंबर तक सेंटर में मिलेंगे। 3 साल से बड़े बच्चे का टिकट खरीदना पड़ेगा। छात्रों को केवल ऑफलाइन टिकट 24 नवंबर से बेची जाएंगी। परिचय पत्र दिखाने पर छात्र 800 रुपए में टिकट खरीद सकेंगे। छात्र एक परिचय पत्र पर एक टिकट ही खरीद सकेंगे। जनरल कैटेगरी की 1500 रुपए वाली कीमत वाली लगभग 1500 सीटों का कोटा छात्रों के लिए आरक्षित है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर छात्रों को टिकट मिलेंगी।

वीआईपी सीटों की सिल्वर कैटेगरी की टिकटें 6000, गोल्ड की 8000 और प्लेटियम टिकट के रेट 10०00 रुपए रखे गए हैं। कारपोरेट टिकट 20 हजार/प्रति सीट रखी गई है। स्टेडियम के अंदर खाने-पीने की चीजों का रेट सीएससीएस ने निर्धारित कर दिया है। समोसा 2 नग 60 रुपए पेटीज 1 व कचौरी 2 नग 50-50 रुपए में बर्गर 80 रुपए, सेंडविच, स्वीटकार्न व पॉपकार्न 60-60 रुपए में, 250 मिली पानी बोतल 10 रुपए में, बेफरर्स और आइसक्रीम एमआरपी रेट पर, बिरयानी 150 रुपए प्रति प्लेट में बेचे जाएंगे। सभी काउंटरों में रेट लिस्ट लगानी होगी। अंदर फूड स्पाई करने वाले वेटर भी रेटलिस्ट लटकाकर चीजें बेचेंगे।

इन गेटों से एंट्री

वीआईपी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटियम टिकट वालों को गेट नंबर 12 और 15 से एंट्री दी जाएगी। वहीं, जनरल कैटेगरी के टिकट वालों के लिए गेट नंबर 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से प्रवेश दिया जाएगा। कॉरपोरेट बॉक्स के दर्शकों को 12 और 15 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाएगा। स्टेडियम में भी टिकट: दर्शकों को फिजिकल टिकट देने के लिए स्टेडियम के पास भी काउंटर खोले जाएंगे। ये काउंटर मैच से २-३ दिन पहले खोले जाएंगे।

विकलांग खिलाड़ी निशुल्क देखेंगे

3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने प्रदेशभर के क्रिकेट समेत सभी खेलों के खिलाडिय़ों को मैच देखने के लिए निशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सीएससीएस विकलांगजनों की विभिन्न संस्थाओं से संपर्क कर रही है। सभी के विकलांग खिलाडिय़ों के स्टेडियम आने-जाने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था भी सीएससीएस करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 09:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर वनडे टिकट बुकिंग शुरू! 3 दिसंबर को मुकाबला, VIP व कॉरपोरेट एंट्री गेट तय, छात्रों के लिए ऑफलाइन बिक्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

माओवाद समाप्ति की ओर, ‘नियद नेल्लानार’ योजना से ग्रामीणों को मिल रहा लाभ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

माओवाद समाप्ति की ओर, ‘नियद नेल्लानार’ योजना से ग्रामीणों को मिल रहा लाभ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर

CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग…

CG Fraud News: मतदाता सूची अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, FIR के बहाने APK इंस्टॉल करवा OTP मांग रहे ठग...(photo-patrika)
रायपुर

शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

पंडुम कैफे का शुभारंभ बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रेरक प्रतीक – मुख्यमंत्री साय

पंडुम कैफे का शुभारंभ बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का प्रेरक प्रतीक – मुख्यमंत्री साय
रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर कड़ी निगरानी, पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध धान पर प्रशासन की सख्ती…

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर कड़ी निगरानी, पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध धान पर प्रशासन की सख्ती...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.