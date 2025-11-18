रायपुर वनडे टिकट बुकिंग शुरू! 3 दिसंबर को मुकाबला, VIP व कॉरपोरेट एंट्री गेट तय, छात्रों के लिए ऑफलाइन बिक्री(photo-patrika)
IND–SA ODI: छत्तीसगढ़ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसकी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 22 नवंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी। सोमवार को टिकटों के रेट जारी कर दिए गए। जनरल टिकट की कीमत 1500 रुपए से शुरू होकर 3500 रुपए तक हैं। वहीं, छात्रों को 800 रुपए में टिकट मिलेंगे। छात्रों के लिए अपर स्टैंड-3 की 1500 टिकट आरक्षित की गई हैं।
छात्रों के स्टैंड मिलाकर लेकर जनरल टिकट 5 कैटेगरी में बेची जाएंगी। 22 नवंबर से क्रिकेट प्रेमी www. ticketgenie. in व Ticketgenie के माध्यम से अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया और विजय शाह ने बताया कि बुकिंग के बाद दर्शकों को फिजिकल टिकट 24 नवंबर से बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में प्रदान किए जाएंगे।
फिजिकल टिकट 2 दिसंबर तक सेंटर में मिलेंगे। 3 साल से बड़े बच्चे का टिकट खरीदना पड़ेगा। छात्रों को केवल ऑफलाइन टिकट 24 नवंबर से बेची जाएंगी। परिचय पत्र दिखाने पर छात्र 800 रुपए में टिकट खरीद सकेंगे। छात्र एक परिचय पत्र पर एक टिकट ही खरीद सकेंगे। जनरल कैटेगरी की 1500 रुपए वाली कीमत वाली लगभग 1500 सीटों का कोटा छात्रों के लिए आरक्षित है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर छात्रों को टिकट मिलेंगी।
वीआईपी सीटों की सिल्वर कैटेगरी की टिकटें 6000, गोल्ड की 8000 और प्लेटियम टिकट के रेट 10०00 रुपए रखे गए हैं। कारपोरेट टिकट 20 हजार/प्रति सीट रखी गई है। स्टेडियम के अंदर खाने-पीने की चीजों का रेट सीएससीएस ने निर्धारित कर दिया है। समोसा 2 नग 60 रुपए पेटीज 1 व कचौरी 2 नग 50-50 रुपए में बर्गर 80 रुपए, सेंडविच, स्वीटकार्न व पॉपकार्न 60-60 रुपए में, 250 मिली पानी बोतल 10 रुपए में, बेफरर्स और आइसक्रीम एमआरपी रेट पर, बिरयानी 150 रुपए प्रति प्लेट में बेचे जाएंगे। सभी काउंटरों में रेट लिस्ट लगानी होगी। अंदर फूड स्पाई करने वाले वेटर भी रेटलिस्ट लटकाकर चीजें बेचेंगे।
वीआईपी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटियम टिकट वालों को गेट नंबर 12 और 15 से एंट्री दी जाएगी। वहीं, जनरल कैटेगरी के टिकट वालों के लिए गेट नंबर 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से प्रवेश दिया जाएगा। कॉरपोरेट बॉक्स के दर्शकों को 12 और 15 नंबर गेट से प्रवेश दिया जाएगा। स्टेडियम में भी टिकट: दर्शकों को फिजिकल टिकट देने के लिए स्टेडियम के पास भी काउंटर खोले जाएंगे। ये काउंटर मैच से २-३ दिन पहले खोले जाएंगे।
3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने प्रदेशभर के क्रिकेट समेत सभी खेलों के खिलाडिय़ों को मैच देखने के लिए निशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सीएससीएस विकलांगजनों की विभिन्न संस्थाओं से संपर्क कर रही है। सभी के विकलांग खिलाडिय़ों के स्टेडियम आने-जाने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था भी सीएससीएस करेगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग