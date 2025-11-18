रायपुर वनडे टिकट बुकिंग शुरू! 3 दिसंबर को मुकाबला, VIP व कॉरपोरेट एंट्री गेट तय, छात्रों के लिए ऑफलाइन बिक्री

वीआईपी सीटों की सिल्वर कैटेगरी की टिकटें 6000, गोल्ड की 8000 और प्लेटियम टिकट के रेट 10०00 रुपए रखे गए हैं। कारपोरेट टिकट 20 हजार/प्रति सीट रखी गई है। स्टेडियम के अंदर खाने-पीने की चीजों का रेट सीएससीएस ने निर्धारित कर दिया है। समोसा 2 नग 60 रुपए पेटीज 1 व कचौरी 2 नग 50-50 रुपए में बर्गर 80 रुपए, सेंडविच, स्वीटकार्न व पॉपकार्न 60-60 रुपए में, 250 मिली पानी बोतल 10 रुपए में, बेफरर्स और आइसक्रीम एमआरपी रेट पर, बिरयानी 150 रुपए प्रति प्लेट में बेचे जाएंगे। सभी काउंटरों में रेट लिस्ट लगानी होगी। अंदर फूड स्पाई करने वाले वेटर भी रेटलिस्ट लटकाकर चीजें बेचेंगे।