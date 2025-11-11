दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर हाई अलर्ट पर, एंट्री पाइंट से स्टेशन तक कड़ी जांच शुरू, देखे Photo…

Delhi Blast News: दिल्ली में विस्फोट के बाद रायपुर पुलिस भी हाई अलर्ट में है। शहर के एंट्री और एग्जिट पाइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई। सोमवार देर रात तक पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान वाहनों में रखे सामान व दस्तावेजों की जांच की। वीआईपी चौक, एनआईटी, विधानसभा, टाटीबंध, जयस्तंभ चौक आदि इलाकों में पुलिस की टीमें चेकिंग में लगी रही। पुलिस को हर संदिग्ध वाहन की जांच का निर्देश दिया गया है।