रायपुर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर हाई अलर्ट पर, एंट्री पाइंट से स्टेशन तक कड़ी जांच शुरू, देखे Photo…

Delhi Blast News: सभी थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने इलाकों में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने कहा गया था। इसके बाद सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों के अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की गई।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर हाई अलर्ट पर, एंट्री पाइंट से स्टेशन तक कड़ी जांच शुरू, देखे Photo...(photo-patrika)

दिल्ली ब्लास्ट के बाद रायपुर हाई अलर्ट पर, एंट्री पाइंट से स्टेशन तक कड़ी जांच शुरू, देखे Photo...(photo-patrika)

Delhi Blast News: दिल्ली में विस्फोट के बाद रायपुर पुलिस भी हाई अलर्ट में है। शहर के एंट्री और एग्जिट पाइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई। सोमवार देर रात तक पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान वाहनों में रखे सामान व दस्तावेजों की जांच की। वीआईपी चौक, एनआईटी, विधानसभा, टाटीबंध, जयस्तंभ चौक आदि इलाकों में पुलिस की टीमें चेकिंग में लगी रही। पुलिस को हर संदिग्ध वाहन की जांच का निर्देश दिया गया है।

Delhi Blast News: रायपुर में अलर्ट जारी

सभी थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने इलाकों में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने कहा गया था। इसके बाद सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों के अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की गई। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए बम धमाके के बाद रायपुर रेल मंडल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके चलते रायपुर रेलवे स्टेशन समेत मंडल के कई स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

आरपीएफ और जीआरपी के करीब 40 जवानों ने डॉग स्क्वॉड के साथ प्लेटफार्म, ट्रेन व रेलवे स्टेशन परिसर में चप्पे-चप्पे की जांच की। आरपीएफ निरीक्षक कर्मपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि पूरे स्टेशन परिसर की सघनता से जांच की गई है। वहीं संदिग्ध नजर आने वाले व्यक्तियों की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..

CG Placement Camp: रोजगार का सुनहरा अवसर! 180 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को होगा प्लेसमेंट कैंप, जानें Detail..(photo-patrika)
रायपुर

हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस करेगी 14 नवंबर तक पूछताछ, अब रोहित और मददगारों के खुलेंगे राज…

हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र तोमर 5 दिन की रिमांड पर, पुलिस करेगी 14 नवंबर तक पूछताछ(photo-patrika)
रायपुर

ITR में पहली बार दिखे दुर्लभ ऊदबिलाव, तीन महीने के सर्वे में शोध दल को बड़ी सफलता…

ITR में पहली बार दिखे दुर्लभ ऊदबिलाव(photo-patrika)
रायपुर

High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग

High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग
रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष की विरासत को और सशक्त बनाया – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष की विरासत को और सशक्त बनाया – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर
