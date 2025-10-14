Raipur News: फीमेल आवाज में गाकर इंडियन आइडल में छाए रायपुर के सचिन सोनवानी, 18 अक्टूबर से शो होगा शुरू

श्रेया घोषाल के साथ सचिन सोनवानी (photo Patrika)
Raipur News: @ताबीर हुसैन। राजधानी के आउटर बोरियाखुर्द निवासी सचिन सोनवानी ने सोशल मीडिया रील्स और मेहनत के दम पर रियलिटी शो इंडियन आइडल में अपनी जगह बनाई। 2023 में राडा आयोजन में सचिन ने आमी जे तोमार गाया, जिसे पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि उस खबर ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और तभी से मैं लगातार गा रहा हूं।
मैंने किसी को नहीं बताया कि ऑडिशन में जा रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों को हैरानी हुई। मेरी मम्मी, जो रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, वे हमेशा मेरे सपोर्ट में रही हैं। लड़का होकर भी फीमेल वॉइस में गाने पर उन्हाेंने मेरा हौसला बढ़ाया। शो 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसका प्रोमो शुरू हो गया है। जिसमें श्रेया समेत अन्य जज तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
सचिन ने बताया, ऑडिशन कोलकाता में दिया। चयनित होने के बाद मुंबई बुलाया गया। मुंबई में सितंबर में ओपन एयर ऑडिशन में वही गाना प्रस्तुत किया गया और जज विशाल ददलानी, बादशाह, श्रेया घोषाल के अलावा पिछली विजेता मानुश्री ने खूब सराहा। उलाला… के मेल-फीमेल डूइटिंग की तारीफ की। मैंने आईटीआई किया है और अभी बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूं।
प्रोमाे में जब सचिन ने एनर्जी के साथ उलाला… गाया तो श्रेया ने साथ तो दिया लेकिन वे हैरान रह गई। उन्होंने कहा सचिन यू आर रॉक।
सचिन कहते हैं, जबसे टीवी पर प्रोमो आया, लगातार कॉल आ रही है। मैं कई लोगों के फोन नहीं उठा पाया हूं। इधर मेरे परिचित हैरान हैं और शो में फीमेल आवाज सुनकर जजेस को आश्चर्य हो रहा था।
