Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेला 1 से 15 फरवरी तक, तैयारी जोरों पर, संभागायुक्त ने किया निरीक्षण

Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेले की तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है। विभिन्न विभागों की ओर से आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा नवापारा की ओर से नेहरू घाट होते हुए कुलेश्वर की दिशा में मार्ग और अन्य अधोसंरचना से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी अपने-अपने विभागीय कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।