Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेला 1 से 15 फरवरी तक, तैयारी जोरों पर, संभागायुक्त ने किया निरीक्षण

Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेले की तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है। विभिन्न विभागों की ओर से आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा नवापारा की ओर से नेहरू घाट होते हुए कुलेश्वर की दिशा में मार्ग और अन्य अधोसंरचना से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी अपने-अपने विभागीय कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।
राजिम कुंभ मेला आगामी 1 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें देश-प्रदेश से बड़ी संख्या में साधु-संत एवं श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
संभागायुक्त महादेव कावरे ने राजिम कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एवं व्यवस्थागत कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग