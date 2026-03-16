Fraud: जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं में 5898.99 लाख की गड़बड़ी! किसानों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान!

CG Fraud: राहुल जैन. छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं घोटालों और गबन का गढ़ बनती जा रही हैं। जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में गड़बड़ियों के लगभग 31 मामले सामने आए हैं। इनकी कुल रकम चौंकाने वाली है। गबन, घोटाले और गड़बड़ियों के जरिए 5898.99 लाख रुपए की हेरीफेरी होने का अनुमान है। कुछ मामलों में वसूली की कार्रवाई की गई है, लेकिन उसकी रकम ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ करती है।