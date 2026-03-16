CG Vyapam: गंदा जल ले जाने वाले पाइप का नाम ? भर्ती परीक्षा में पूछे ऐसे कई गजब सवाल

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की ओर से रविवार को सहायक मानचित्रकार (सिविल) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की कड़ाई से जांच की गई। परीक्षा में गजब सवाल भी पूछे गए। रसोईघर और स्नानघर से अपशिष्ट जल को ले जाने वाली पाइप को क्या कहते हैं? पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश के लिए न्यूनतम खिडक़ी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?