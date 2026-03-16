Crime News: हैवानियत की हदें पार… एयर ब्लोअर से मजदूर के पेट में भर दी हवा, इस बात से नाराज था साथी, हालत गंभीर

आरंग इलाके में स्थित एक साल्वेंट प्लांट में करीब 50 वर्षीय मजदूर काम करता है। उसके साथ मोती साहू भी काम करता है। 11 मार्च को सुबह काम करने के लिए मजदूर प्लांट पहुंचा। वहां मोती भी था। वह धूल झाड़ने की मशीन(एयर ब्लोअर) से काम कर रहा था। पीड़ित भी काम शुरू करने से पहले अपना कपड़ा बदल रहा था। इस दौरान मोती से उसने सामान्य मजाक किया। इससे वह नाराज हो गया और एयर ब्लोअर को उसके मल द्वार में घुसा दिया। इससे बड़ी मात्रा में हवा पीड़ित के पेट में भर गई। वह दर्द से परेशान होकर वहीं गिर गया।