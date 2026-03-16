16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: हैवानियत की हदें पार… एयर ब्लोअर से मजदूर के पेट में भर दी हवा, इस बात से नाराज था साथी, हालत गंभीर

Crime News: एक प्लांट में काम करते समय मामूली कहासुनी हो जाने पर एक व्यक्ति ने एयर ब्लोअर मशीन से अपने साथी के पेट में हवा भर दी। इससे उसका पेट फूल गया। अंतड़ियां सूज गईं।

1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

नारद योगी

Mar 16, 2026

एयर ब्लोअर से पेट में भर दी हवा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

एयर ब्लोअर से पेट में भर दी हवा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: रायपुर @नारद योगी। रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने साथी मजदूर के साथ ऐसी हैवानियत की कि वह मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। एक प्लांट में काम करते समय मामूली कहासुनी हो जाने पर एक व्यक्ति ने एयर ब्लोअर मशीन से अपने साथी के पेट में हवा भर दी। इससे उसका पेट फूल गया। अंतड़ियां सूज गईं। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आरंग इलाके में स्थित एक साल्वेंट प्लांट में करीब 50 वर्षीय मजदूर काम करता है। उसके साथ मोती साहू भी काम करता है। 11 मार्च को सुबह काम करने के लिए मजदूर प्लांट पहुंचा। वहां मोती भी था। वह धूल झाड़ने की मशीन(एयर ब्लोअर) से काम कर रहा था। पीड़ित भी काम शुरू करने से पहले अपना कपड़ा बदल रहा था। इस दौरान मोती से उसने सामान्य मजाक किया। इससे वह नाराज हो गया और एयर ब्लोअर को उसके मल द्वार में घुसा दिया। इससे बड़ी मात्रा में हवा पीड़ित के पेट में भर गई। वह दर्द से परेशान होकर वहीं गिर गया।

अस्पताल में चल रहा इलाज

पेट में हवा भर जाने से पीडि़त की हालत बिगड़ गई। आरोपी मोती और कंपनी के अन्य लोग उसे स्थानीय अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें निजी अस्पताल में रेफर किया गया। घटना से उसकी अंतड़ियां सूज गई है। बताया जाता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन भी हो गया है। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत आरंग थाने में की।

वर्सन

पीड़ित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। - हरीश साहू, टीआई, आरंग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: हैवानियत की हदें पार… एयर ब्लोअर से मजदूर के पेट में भर दी हवा, इस बात से नाराज था साथी, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud: वेब लिंक से बिजली बिल भरना पड़ सकता है भारी, कंपनी ने की उपभोक्ताओं से अपील

Cyber Fraud: वेब लिंक से बिजली बिल भरना पड़ सकता है भारी, कंपनी ने की उपभोक्ताओं से अपील
रायपुर

Fire Accident: कटक मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा शोक

Fire Accident: कटक मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा शोक
रायपुर

Raipur News: हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा ग्रामीण, कंपनी पर लगाया जमींन कब्ज़ा करने का आरोप

Raipur News: हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा ग्रामीण, कंपनी पर लगाया जमींन कब्ज़ा करने का आरोप
रायपुर

Fraud: जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं में 5898.99 लाख की गड़बड़ी! किसानों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान!

CG Fraud
रायपुर

US-Israel-Iran War: जल्द टकराव खत्म नहीं हुआ तो तेल आपूर्ति और व्यापार पर पड़ेगा गंभीर दबाव, अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने पत्रिका से कहा

US-Israel-Iran War: जल्द टकराव खत्म नहीं हुआ तो तेल आपूर्ति और व्यापार पर पड़ेगा गंभीर दबाव, अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने पत्रिका से कहा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.