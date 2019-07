10 माह किया शारीरिक शोषण, जब युवती हुई प्रेग्नेंट तो पति बनकर करवा दिया गर्भपात

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ रहे अपराध की सूचि में एक और कारनामा जुड़ गया है। बढ़ती जनसँख्या ने अपराध में भी बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में लगातार चल रहे देह व्यापार और होटलो में चल रहे प्रेमी जोड़ो के कारनामो, पुलिस के कार्य पर सवाल खड़ा कर रही है। समय समय पर मुखबिर की सुचना पर छत्तीसगढ़ पुलिस रंगे हाथ अपराधियों को पकड़ने में कामयाब भी हुई हैं।

शनिवार को फिर रायपुर से समाचार सामने आया है जहा एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर एक युवती को अपना हवस का शिकार (rape case in raipur) बनाया है। जब युवती गर्भवती हो गई ,तो युवक ने आत्मदाह करनी की धमकी देकर एक निजी हॉस्पीटल में युवती का गर्भपात करवा दिया । पूरा मामला राजधानी के सिविल लाइन थाना का है।



क्या है पूरा मामला

दरअसल एक युवती रेप की शिकायत लेकर अपने परिजन के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पीड़ित ने पुलिस को बताया मौदहापारा के सोहेल खान ने मुझसे दस माह पहले दोस्ती की, फिर शादी करुंगा कहकर शारीरिक संबंध बनाया। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। पीड़िता ने बताया (rape case in raipur) सोहेल ने शहर के एक निजी हॉस्पीटल में युवती का पति बनकर गर्भपात कराया। कुछ महीनों बाद युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी आज कल कहकर टालता रहा और फिर आचानक गायब हो गया ।

उक्त सूचना के तहत युवती ने सिविल लाइन थाना पर शिकायत दर्ज (rape case in raipur) करवाया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि युवक के मां और बहन उसपर दबाव डालने की कोसिस कर रहे हैं साथ ही उसे युवक की बहन पैसा देकर मामला रफा दफा करने की धमकी भी दे रही है तथा पुरे मुहल्ले में उसे बदनाम कर रही है। पीड़िता का कहना है उसे पैसा नही चाहिए बस सोहेल उससे शादी कर ले ।

वर्जन

अनाचार का एक मामला आया है। जिस पर अपराध दर्ज कर युवक की खोजबीन जारी है। फिलहाल युवक फरार है। मोहसिन खान थाना प्रभारी सिविल लाइन.

