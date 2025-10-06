CG Job: स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन

स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर निकली भर्ती (Photo Patrika)
CG Job: स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए आवेदन 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन अपने निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पते पर जमा करना होगा।
प्राथमिक में 50 पद, उच्च प्राथमिक में 30 और माध्यमिक में 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक अर्हता में प्राथमिक के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण, उच्च प्राथमिक के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण और माध्यमिक के लिए 50त्न के साथ स्नातकोत्तर एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक का भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।
उच्च प्राथमिक में स्पेशल एजुकेटर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर में 30 पदों में भर्ती होगी। वहीं प्राथमिक में सूरजपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, गौरेला-पेंड्रा,-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुुंद में 50 पदों में भर्ती होगी।
