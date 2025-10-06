CG Job: स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन

प्राथमिक में 50 पद, उच्च प्राथमिक में 30 और माध्यमिक में 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक अर्हता में प्राथमिक के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण, उच्च प्राथमिक के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण और माध्यमिक के लिए 50त्न के साथ स्नातकोत्तर एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक का भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।