CG News: तिलहन उत्पादक कृषकों का पंजीयन शुरू, जानिए पूरी पंजीयन प्रक्रिया

CG News: छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड की ओर से तेलघानी व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों, तिलहन उत्पादक कृषकों, स्वसहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू (राज्यमंत्री दर्जा) की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई। इस पंजीयन के अंतर्गत तेलघानी व्यवसाय करने वाले, तेल के सह-उत्पाद (जैसे औषधि आदि) का उत्पादन करने वाले उद्यमी और तिलहन उत्पादन से जुड़े कृषक बोर्ड कार्यालय में अपना पंजीयन करा सकेंगे।