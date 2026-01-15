15 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

CG News: तिलहन उत्पादक कृषकों का पंजीयन शुरू, जानिए पूरी पंजीयन प्रक्रिया

CG News: पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर शास्त्री चौक स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सामने कक्ष क्रमांक 23-24 जमा किया जा सकता है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 15, 2026

CG News: तिलहन उत्पादक कृषकों का पंजीयन शुरू, जानिए पूरी पंजीयन प्रक्रिया

CG News: छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड की ओर से तेलघानी व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों, तिलहन उत्पादक कृषकों, स्वसहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू (राज्यमंत्री दर्जा) की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई। इस पंजीयन के अंतर्गत तेलघानी व्यवसाय करने वाले, तेल के सह-उत्पाद (जैसे औषधि आदि) का उत्पादन करने वाले उद्यमी और तिलहन उत्पादन से जुड़े कृषक बोर्ड कार्यालय में अपना पंजीयन करा सकेंगे।

पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर शास्त्री चौक स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सामने कक्ष क्रमांक 23-24 जमा किया जा सकता है। कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक, सामान्य डाक और स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया पूरी निशुल्क है।
कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण मिलेगा

बोर्ड की ओर से पंजीकृत तेलघानी उद्यमियों एवं कृषकों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से उन्नत तेलघानी मशीनें एवं इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता और बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने सहयोग दिया जाएगा।

Published on:

15 Jan 2026 01:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: तिलहन उत्पादक कृषकों का पंजीयन शुरू, जानिए पूरी पंजीयन प्रक्रिया

