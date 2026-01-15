15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Regular Recruitment: अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का खेल! रेगुलर भर्ती पर लगा ब्रेक, ठेका कर्मचारियों का आरोप

Regular Recruitment: एम्स, आंबेडकर और डीकेएस अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए नियमित भर्ती पर ब्रेक लगाया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 15, 2026

एम्स, आंबेडकर व डीकेएस अस्पताल का मामला (photo source- Patrika)

एम्स, आंबेडकर व डीकेएस अस्पताल का मामला (photo source- Patrika)

Regular Recruitment: एम्स, आंबेडकर व डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखने से नियमित भर्ती पर ब्रेक लग गया है। आउटसोर्सिंग पर सफाई-सुरक्षा आम बात है, लेकिन नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ को रखने से विभिन्न पदों पर भर्ती का दरवाजा बंद हो गया है। आउटसोर्सिंग में वेंडर को फायदा होता है। वे निर्धारित वेतन पर भी कटौती करते हैं।

Regular Recruitment: नियमित भर्ती सालों से बंद

ऐसा आरोप आंबेडकर व अन्य अस्पतालों में कर्मचारियों ने लगाए हैं। नियमित भर्ती से स्थायी कर्मचारी मिलते हैं। इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन इस ओर उदासीन है। एम्स, डीकेएस व आंबेडकर अस्पताल में आउटसोर्सिंग भर्ती का ऐसा मकड़जाल फैला है कि नियमित भर्ती सालों से बंद है।

पिछले साल मार्च में आंबेडकर अस्पताल के ठेका कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नई भर्ती का विरोध किया। दरअसल यहां सिक्योरिटी व हाउस कीपिंग के अलावा ज्यादातर कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स वाले हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के बतौर भी रखा था।

कर्मचारी इसी बात का विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें रेगुलर भर्ती में मौका नहीं दिया जा रहा है। इससे उनकी उम्र भी निकलती जा रही है। उनका आरोप है कि दैनिक वेतनभोगी श्रेणी के लिए जिन कर्मचारियों का चयन किया गया है, उन्हें अस्पताल में काम करते हुए छह महीने भी नहीं हुए हैं, जबकि यहां कई कर्मचारी सालों से सेवाएं दे रहे हैं।

100 से ज्यादा कर्मचारी ठेके पर

आंबेडकर अस्पताल में 200 से ज्यादा ठेका कर्मचारी है, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये वेंडर के अंडर में काम कर रहे हैं। कई बार वेतन में जबरदस्ती कटौती भी की जाती है, जिससे उनमें नाराजगी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ठेका कर्मचारियों से ज्यादा वेतन (कलेक्टर दर) मिलता है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सिक्योरिटी व हाउस कीपिंग ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ठेके पर चल रहे हैं।

कर्मचारियों को वेंडर तय वेतन भी दे रहा है। शिकायत मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। अस्पताल में अपने चहेतों को डेली विजेस नौकरी में रखने का भी आरोप लगता रहा है। डीकेएस में भी सिक्योरिटी व हाउस कीपिंग के अलावा अन्य विभागों में 100 से ज्यादा कर्मचारी ठेके पर है।

कर्मचारियों ने सेवा समाप्त किए जाने की आशंका

Regular Recruitment: एम्स में 700 के करीब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें डायरेक्टर कार्यालय भी शामिल है। जनवरी 2024 में इन कर्मचारियों ने सेवा समाप्त किए जाने की आशंका में हड़ताल भी की थी। तब एम्स का कामकाज पूरी तरह चरमरा गया था। नियमित भर्ती नहीं करने के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म हुई थी।

2012 में शुरू एम्स में हाउस कीपिंग व सिक्योरिटी के अलावा फायर ब्रिगेड सर्विस आउटसोर्सिंग पर चल रही है। ठेका में काम कर रहे इन कर्मचारियों को 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं। स्वाभाविक है अगर नियमित भर्ती होती है तो वे उम्रदराज के चलते बाहर हो जाएंगे। हड़ताल के दौरान भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 12:42 pm

Published on:

15 Jan 2026 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Regular Recruitment: अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का खेल! रेगुलर भर्ती पर लगा ब्रेक, ठेका कर्मचारियों का आरोप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी(photo-patrika)
रायपुर

सालभर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव

सालभर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव(photo-patrika)
रायपुर

Indian Army Day 2026: जहां पसीना बहता है, वहीं सच होता है वर्दी का सपना… पूर्व सैनिक परिषद की ट्रेनिंग से 700 से अधिक का चयन, जानें

फिजिकल फिटनेस बनी वर्दी की असली परीक्षा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Medical College: मेडिकल कॉलेज फैकल्टी को बड़ी राहत, हर साल एनपीए लेने-छोड़ने का मिलेगा विकल्प

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी किया आदेश (photo source- Patrika)
रायपुर

Government schemes: श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल करियर निर्माण योजना की शुरुआत, मंत्री लखन देवांगन का ऐलान

श्रम विभाग के दो साल पूरे होने पर सरकार का दावा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.