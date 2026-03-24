Gold Silver Price: रायपुर में तेल-गैस संकट के बीच सोने-चांदी में राहत, जानें आज क्या है कीमत…

कीमतों में इस नरमी का सीधा असर राजधानी के सराफा बाजार में दिखाई दे रहा है, जहां शादी सीजन के चलते खरीदारों की भीड़ बढऩे लगी है और बाजार में फिर से रौनक लौट आई है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक, वैश्विक अस्थिरता के चलते निवेशकों का रुझान फिलहाल तेल और गैस जैसे संसाधनों की ओर ज्यादा है, जिससे सोने-चांदी की मांग पर असर पड़ा है और कीमतें नीचे आई हैं। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलते रुझानों का असर स्थानीय बाजार पर भी साफ दिख रहा है, जिससे व्यापारियों को भी इस सीजन में बेहतर कारोबार की उम्मीद है।