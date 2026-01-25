Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ के 25 अधिकारी-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक सम्मान, जानें चयनित अफसरों का नाम…

सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वालों में आईजी ध्रुव गुप्ता (अअवि पीएचक्यू), डीआईजी प्रशांत ठाकुर (एसएसपी सूरजपुर), सेनानी 19वीं वाहिनी छसबल जगदलपुर श्वेता राजमणी, पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे, निरीक्षक अ/स्टेनो पीएचक्यू कौशिल्या भट्ट, समनि (गुप्तवार्ता) पीएचक्यू रोहित कुमार झा, निरीक्षक विशेष शाखा पीएचक्यू कमलेश कुमार मिश्रा, प्लाटून कमाण्डर 13वीं वाहिनी छसबल कोरबा डाल सिंह नामदेव, कंपनी कमाण्डर 15वीं वाहिनी छसबल बीजापुर दिलीप कुमार सिन्हा तथा एपीसी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई सुशील कुमार बरूआ शामिल हैं।