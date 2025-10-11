CG Crime: सदरबाजार कांड अपडेट, 86 में से 38 किलो चांदी ही पुलिस ने की जब्त, बाकी कारोबारियों के पास

CG Crime: सदरबाजार कांड में कारोबारी की 86 किलो चांदी में से महज 38 किलो चांदी के जेवर ही पुलिस बरामद कर पाई है। बाकी जेवर अब तक कुछ कारोबारियों के पास है, जिन्हें पुलिस जब्त नहीं कर पा रही है। उल्लेखनीय है कि आगरा की सिल्वर कंपनी का कर्मचारी राहुल गोयल 245 किलो चांदी के जेवर लेकर रायपुर आया।
इस दौरान वह राजधानी पैलेस में ठहरा। उसने चांदी के कुछ जेवर स्थानीय कारोबारियों को सप्लाई की। बाकी 86 किलो को अपने पास ही रखा। इस बीच उसने रात में अज्ञात युवकों द्वारा फ्लैट में आकर 86 किलो चांदी लूटने की झूठी शिकायत की। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ ही केस दर्ज किया।
सूत्रों के मुताबिक राहुल अक्सर आता था और डिमांड के आधार पर स्थानीय कारोबारियों को चांदी के जेवर सप्लाई करता था। 86 किलो चांदी को भी उसने कुछ व्यापारियों के पास रखा था। इसमें से पुलिस केवल 38 किलो चांदी के जेवर बरामद कर पाई है। बाकी के जेवरों का अब तक पता नहीं चल पाया है।पुलिस ने संदिग्ध कारोबारियों से पूछताछ भी नहीं की है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग