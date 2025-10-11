CG Crime: सदरबाजार कांड अपडेट, 86 में से 38 किलो चांदी ही पुलिस ने की जब्त, बाकी कारोबारियों के पास

सूत्रों के मुताबिक राहुल अक्सर आता था और डिमांड के आधार पर स्थानीय कारोबारियों को चांदी के जेवर सप्लाई करता था। 86 किलो चांदी को भी उसने कुछ व्यापारियों के पास रखा था। इसमें से पुलिस केवल 38 किलो चांदी के जेवर बरामद कर पाई है। बाकी के जेवरों का अब तक पता नहीं चल पाया है।पुलिस ने संदिग्ध कारोबारियों से पूछताछ भी नहीं की है।