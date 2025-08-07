7 अगस्त 2025,

गुरुवार

रायपुर

Non-Veg Banned: इन 5 दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

Non-Veg Banned: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त 2025 के पावन पर्वों के मद्देनजर कुल 5 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 07, 2025

5 दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध (फोटो सोर्स- Getty Images)
5 दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध (फोटो सोर्स- Getty Images)

Non-Veg Banned: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त 2025 के पावन पर्वों के मद्देनजर कुल 5 दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह प्रतिबंध 15 अगस्त से 27 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में पड़ने वाले पर्वों स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व के दो दिवस और श्रीगणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रभावी रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर महापौर मीनल चौबे के आदेश अनुसार यह फैसला लिया गया है।

Non-Veg Banned: इस दिन बंद रहेगा

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त, पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस 19 अगस्त, गणेश चतुर्थी 26 अगस्त, पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस 27 अगस्त को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

ये भी पढ़ें

CG News: स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी ‘नई जान’, यहां शुरू होगी सरकारी बाइक एम्बुलेंस की सुविधा, जानें क्या है ये?
जगदलपुर
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (फोटो सोर्स- X हैंडल)

मांस-मटन विक्रय करने पर होगी कार्रवाई

रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार, नगर पालिक निगम रायपुर के जोन के सभी स्वास्थ्य अधिकारीगण अपने संबंधित क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों, होटल, आदि का निरिक्षण करेंगे। अगर इन दिनों कहीं मांस-मटन की बिक्री होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Non-Veg Banned: इन 5 दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी

