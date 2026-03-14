CG Fraud: मकान बनाने के नाम पर ठगी, 20 लाख की लगा दी चपत

CG Fraud: @ नारद योगी। शहर के अलग-अलग इलाकों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं। किसी से ऑनलाइन ठगी हो गई, तो किसी को मकान बनाने का झांसा देकर ठग लिया गया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक डीडी नगर सेक्टर-22 निवासी अंजनेय बुधोलिया से ऑनलाइन ठगी हो गई। अज्ञात साइबर ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले ली। इसके बाद दो बार में 1 लाख 74 हजार 445 रुपए का आहरण कर लिया।