सेक्स सीडीकांड: पूर्व CM भूपेश सहित सभी आरोपियों के खिलाफ फिर चलेगा केस, रिव्यू पिटिशन मंजूर

CG News: छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडीकांड में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित सभी आरोपियों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलेगा। रायपुर सेशन कोर्ट ने मार्च 2025 में सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जांच एजेंसी की रिव्यू पिटिशन को मंजूर किया है। इस फैसले के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। साथ ही सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।