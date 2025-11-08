SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ अधिकारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर से गहन पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए जा रहे हैं। इसमें 2003 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं का मिलान किया जा रहा है।
बीएलओ से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर से दौरान कई मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे, इसमें कई महिलाएं दूसरे प्रदेश या जिले से शादी कर पहुंची। पुष्टि के लिए मायके माता-पिता के रेकॉर्ड वगैरह को मंगाकर चेक किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिसमें मतदाता पहले दूसरे एरिया में रहते थे, अब जगह बदल ली है, जिससे उनका बूथ बदल चुका है। उनके भी नाम खोजने में दिक्कतें आ रही है। इसके लिए बीएलओ ऐप के जरिए उनकी सूची देखी जा रही है।
मतदाता को 2003 की सूची में अपने नाम का मिलान करने के लिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पेज में जाएं। नीचे में इसमें मतदाता सूची 2003 दी गई है, उसे क्लिक करें। इसके बाद जिला के ऑप्शन में सलेक्ट करे, विधानसभा चयन करें, फिर मतदान केंद्र के नाम पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। अब तक 9,83803 मतदाताओं के फार्म छपे, 14125 बांटे, यह आंकड़ा 6 नवंबर तक का है।
रायपुर ग्रामीण 37920 4631
रायपुर पश्चिम 306916 832
रायपुर उत्तर 205454 3675
रायपुर दक्षिण 278163 4987
