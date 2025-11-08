SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

बीएलओ से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर से दौरान कई मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे, इसमें कई महिलाएं दूसरे प्रदेश या जिले से शादी कर पहुंची। पुष्टि के लिए मायके माता-पिता के रेकॉर्ड वगैरह को मंगाकर चेक किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिसमें मतदाता पहले दूसरे एरिया में रहते थे, अब जगह बदल ली है, जिससे उनका बूथ बदल चुका है। उनके भी नाम खोजने में दिक्कतें आ रही है। इसके लिए बीएलओ ऐप के जरिए उनकी सूची देखी जा रही है।