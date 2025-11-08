Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिसमें मतदाता पहले दूसरे एरिया में रहते थे, अब जगह बदल ली है, जिससे उनका बूथ बदल चुका है। उनके भी नाम खोजने में दिक्कतें आ रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 08, 2025

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ अधिकारी घर-घर दस्तक दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर से गहन पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए जा रहे हैं। इसमें 2003 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं का मिलान किया जा रहा है।

कई मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे, की जा रही जांच

बीएलओ से मिली जानकारी के अनुसार एसआईआर से दौरान कई मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे, इसमें कई महिलाएं दूसरे प्रदेश या जिले से शादी कर पहुंची। पुष्टि के लिए मायके माता-पिता के रेकॉर्ड वगैरह को मंगाकर चेक किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिसमें मतदाता पहले दूसरे एरिया में रहते थे, अब जगह बदल ली है, जिससे उनका बूथ बदल चुका है। उनके भी नाम खोजने में दिक्कतें आ रही है। इसके लिए बीएलओ ऐप के जरिए उनकी सूची देखी जा रही है।

इस तरह 2003 की सूची में खोजें नाम

मतदाता को 2003 की सूची में अपने नाम का मिलान करने के लिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पेज में जाएं। नीचे में इसमें मतदाता सूची 2003 दी गई है, उसे क्लिक करें। इसके बाद जिला के ऑप्शन में सलेक्ट करे, विधानसभा चयन करें, फिर मतदान केंद्र के नाम पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। अब तक 9,83803 मतदाताओं के फार्म छपे, 14125 बांटे, यह आंकड़ा 6 नवंबर तक का है।

नाम मतदाता बांटे

रायपुर ग्रामीण 37920 4631
रायपुर पश्चिम 306916 832
रायपुर उत्तर 205454 3675
रायपुर दक्षिण 278163 4987

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 12:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार
रायपुर

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
रायपुर

महिला एवं बाल विकास विभाग में ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी, इन 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी, देखें

ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

Sulakshana Pandit Death: एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक, संजीव कुमार के प्यार में ताउम्र रहीं अकेली, 6 नवंबर को ही संयोग से दुनिया छोड़ी

एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक
रायपुर

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.