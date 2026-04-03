Rte Admission: कहीं सीटों से कम आवेदन तो कहीं 3 गुना दावेदार, रायपुर में सबसे ज्यादा 3096 सीटों के लिए 7485 आवेदन,

राज्य के 33 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जहां सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी जिलों के डेटा को देखा जाए तो यह साफ होता है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग हॉटस्पॉट बन रहा है। इन जिलों में सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं। आरटीई का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना है, लेकिन यह डेटा बताता है कि अवसर अभी भी समान रूप से वितरित नहीं हैं। जहां एक तरफ रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सीट के लिए होड़ है, वहीं बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सीटें खाली रहना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।