Rte Admission: कहीं सीटों से कम आवेदन तो कहीं 3 गुना दावेदार, रायपुर में सबसे ज्यादा 3096 सीटों के लिए 7485 आवेदन,

Rte Admission: @अनुराग सिंह। छत्तीसगढ़ में आरटीई (नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए इस बार तस्वीर असमान नजर आ रही है। राज्य के 6861 स्कूलों में कुल 21,698 सीटों के मुकाबले 38,438 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी औसतन हर सीट पर करीब 1.77 आवेदन आए हैं, लेकिन यह औसत तस्वीर वास्तविक असंतुलन को छुपा देती है, क्योंकि कई जिलों में सीटों से कई गुना ज्यादा आवेदन हैं, जबकि कुछ जिलों में सीटें खाली रहने की नौबत है।
राज्य के 33 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जहां सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी जिलों के डेटा को देखा जाए तो यह साफ होता है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग हॉटस्पॉट बन रहा है। इन जिलों में सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं। आरटीई का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना है, लेकिन यह डेटा बताता है कि अवसर अभी भी समान रूप से वितरित नहीं हैं। जहां एक तरफ रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सीट के लिए होड़ है, वहीं बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सीटें खाली रहना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
जशपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, कोंडागांव, सरगुजा, गौरला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा में सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। रायपुर इस बार सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां 3096 सीटों के लिए 7485 आवेदन आए हैं, यानी हर सीट पर लगभग 2.4 दावेदार हैं।
इसी तरह दुर्ग में 1427 सीटों पर 3485 आवेदन (2.4 गुना), बिलासपुर में 2131 सीटों पर 3912 आवेदन (1.8 गुना), इसके अलावा कोरबा में 777 सीट पर 2291 आवेदन (लगभग 3 गुना), राजनांदगांव में 535 सीट पर 1800 आवेदन (3.3 गुना), बलौदाबाजार-भाटापारा में 611 सीट पर 1791 आवेदन (करीब 3 गुना), जांजगीर-चांपा में 722 सीट पर 1408 आवेदन (2 गुना) आए हैं। डेटा से यह साफ होता है कि शहरी जिलों के साथ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
आरटीई के तहत छात्र पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई थी। अब प्राप्त आवेदनों को नोडल अधिकारी द्वारा जांच के बाद स्वीकृत किया जाएगा। काउसंलिंग प्रक्रिया में 13 से 17 अप्रैल तक लाॅटरी एवं आवंटन होगा। जिसके बाद छात्रों को 1 से 30 मई तक प्रवेश लेने होंगे।
द्वितीय चरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो जाएगी। जिसमें नए स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 1 से 11 जुलाई तक छात्र पंजीयन होंगे। फिर 27 से 31 जुलाई तक लाॅटरी एवं आवंटन होगा। जिसके बाद छात्रों को स्कूल में दाखिला 3 से 17 अगस्त तक लेना होगी।
किस जिले से कितने आवेदन
जिला - कुल स्कूल - आरटीई सीट - प्राप्त आवेदन
जशपुर - 187 - 873 - 845
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी - 38 - 128 - 65
बीजापुर - 34 - 307 - 18
कोंडागांव - 87 - 287 - 232
सरगुजा - 223 - 605 - 547
गौरला-पेंड्रा-मरवाही - 75 - 491 - 381
सूरजपुर - 360 - 778 - 670
बस्तर - 100 - 347 - 448
बिलासपुर - 562 - 2131 - 3912
रायगढ़ - 246 - 740 - 1042
सुकमा - 19 - 40 - 33
नारायणपुर - 15 - 220 - 77
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर - 105 - 273 - 326
कांकेर - 156 - 640 - 711
जांजगीर चांपा - 463 - 722 - 1408
कोरबा - 302 - 777 - 2291
सक्ती - 244 - 456 - 836
कवर्धा - 212 - 494 - 1297
बालोद - 169 - 450 - 689
सारंगढ़-बिलाईगढ़ - 174 - 323 - 833
बलरामपुर - 188 - 1513 - 1109
बेमेतरा - 175 - 487 - 963
राजनांदगांव - 190 - 535 - 1800
बलौदाबाजार-भाटापारा - 239 - 611 - 1791
धमतरी - 214 - 450 - 1235
दुर्ग - 528 - 1427 - 3485
मुंगेली - 226 - 975 - 1399
महासमुंद - 227 - 334 - 821
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई - 81 - 267 - 676
रायपुर - 829 - 3096 - 7485
कोरिया - 97 - 210 - 455
दंतेवाड़ा - 19 - 407 - 52
गरियाबंद - 77 - 304 - 506
कुल - 6861 - 21698 - 38438
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