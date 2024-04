Rahul Gandhi will come to Chhattisgarh on 13 April: 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में राजनैतिक पार्टियों ने भी अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर होना है जिसके लिए केंद्रीय मंत्री समेत अन्य नेताओं का दौरा चल रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बस्तर लोकसभा सीट के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें किलोकसभा चुनाव प्रचार के लिए राहुल का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा।