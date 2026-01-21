Job Placement: दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैम्प कल, 100 पदों पर होगी भर्ती

Job Placement: दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 23 जनवरी को विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइन्स में आयोजित होगा। कैम्प में कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव के 100 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 10,500 से 14,500 रुपए तक मासिक वेतन के साथ ईपीएफ, इंसेंटिव एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएगी।