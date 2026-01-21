21 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

Job Placement: दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैम्प कल, 100 पदों पर होगी भर्ती

Job Placement: दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैम्प कल, 100 पदों पर होगी भर्ती

Job Placement: दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 23 जनवरी को विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइन्स में आयोजित होगा। कैम्प में कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव के 100 पदों पर

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 21, 2026

Job Placement: दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 23 जनवरी को विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइन्स में आयोजित होगा। कैम्प में कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव के 100 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 10,500 से 14,500 रुपए तक मासिक वेतन के साथ ईपीएफ, इंसेंटिव एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

यहां छत्तीसगढ़ के ऐसे दिव्यांग महिला एवं पुरुष आवेदक शामिल हो सकते हैं, जो बिना व्हीलचेयर के चलने-फिरने में सक्षम हों, कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान रखते हों और अंग्रेजी समझने और हिन्दी बोलने-लिखने में सक्षम हों। आवेदकों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है।

इच्छुक दिव्यांगजन अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के मूल दस्तावेज एवं फोटोकॉपी, साथ ही दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर कैम्प में उपस्थित हो सकते हैं। कैम्प में शामिल होने के लिए आवेदकों का छत्तीसगढ़ ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। प्लेसमेंट स्थल पर भी ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अधिक जानकारी के लिए 0771-4044081 पर संपर्क किया जा सकता है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Job Placement: दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैम्प कल, 100 पदों पर होगी भर्ती

रायपुर

छत्तीसगढ़

Patrika Site Logo

