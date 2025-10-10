Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला

बाद में दोनों एक अस्पताल में काम करने लगे, तो उनके बीच प्रेम संबंध हो गए। करीब 3 माह पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। प्रियंका ने दुर्गेश से बातचीत बंद कर दी।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 10, 2025

इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला

इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला

एक अस्पताल में साथ काम करने के दौरान नर्स का एक युवक से प्रेम संबंध हो गया। करीब तीन माह पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। इससे युवक नाराज हो गया। वह आखिरी बार मिलने के बहाने नर्स के घर पहुंचा और चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। घटना को खुदकुशी का रूप देने मृतका के हाथ में ही चाकू रखकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।

करती थी नर्स के तौर पर काम

पुलिस के मुताबिक 23 वर्षीया प्रियंका एमएमआई अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। वह पटेलपारा में किराए के मकान में अपनी दो अन्य सहेलियों के साथ रहती थी। प्रियंका की गुढि़यारी के दुर्गेश वर्मा से करीब 3 साल से दोस्ती थी। बाद में दोनों एक अस्पताल में काम करने लगे, तो उनके बीच प्रेम संबंध हो गए। करीब 3 माह पहले दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। प्रियंका ने दुर्गेश से बातचीत बंद कर दी।

आखिरी बार मिलकर बातचीत करने की जिद की

दुर्गेश फिर भी उससे जबरदस्ती बातचीत करता था। सप्ताह भर पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इसके बाद गुरुवार को दुर्गेश ने आखिरी बार मिलकर बातचीत करने की जिद की। इसके लिए प्रियंका राजी हो गई। वह अपनी ड्यूटी कर शाम को घर पहुंची। उसकी दोनों सहेलियों का नाइट शिफ्ट था। वे दोनों अस्पताल चली गई। घर में केवल प्रियंका अकेली थी। इस बीच दुर्गेश पहुंचा। ब्रेकअप को लेकर नाराजगी दिखाते हुए चाकू से उसका गला रेत दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद चाकू को उसके हाथ में रख दिया और दरवाजे को बाहर से बंद करके फरार हो गया।

लहूलुहान बिस्तर में पड़ी

सुबह करीब 9.30 बजे उसकी दोनों सहेलियां अस्पताल से घर पहुंचीं, तो प्रियंका लहूलुहान बिस्तर में पड़ी थी। इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची टिकरापारा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका का मोबाइल भी घर में नहीं था। पुलिस ने जांच के दौरान उसकी सहेलियों से पूछताछ की। उन्होंने दुर्गेश के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने दुर्गेश को हिरासत में लिया। दुर्गेश ने हत्या करना कबूल कर लिया।

कई बार दे चुका था धमकियां

बताया जाता है कि प्रियंका करीब तीन साल से रायपुर में थी। करीब 1 माह पहले ही अपनी सहेलियों के साथ रहने के लिए आई थी। बताया जाता है कि आरोपी युवक प्रियंका को कई बार धमकियां दे चुका था। इसी के चलते वह अपनी सहेलियों के साथ रहने के लिए आई थी। जब प्रियंका ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी तो उसने हत्या करने की प्लानिंग कर ली। इसलिए वह आखिरी बार बातचीत के बहाने उसके घर पहुंचा। उसे पता था कि प्रियंका अकेली है। इस कारण वह अपने साथ चाकू लेकर पहुंचा था। इसके बाद मौका देखकर उसने हत्या कर दी। टिकरापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 12:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: युवतियों और महिलाओं पर अपराध की भी बन गया है ‘राजधानी’

NCRB Chhattisgarh
ओपिनियन

फिर निगम की टीम प्रहरी का अभियान, 15 ठेले हटाए, सामान को सडक से किया जब्त

फिर निगम की टीम प्रहरी का अभियान, 15 ठेले हटाए, सामान को सडक से किया जब्त
रायपुर

Crime News: लव ट्रायंगल ने ली जान! कमरे में खून से लथपथ मिली स्टाफ नर्स की लाश, जानें पूरा मामला

स्टाफ नर्स की लव ट्रायंगल में निर्मम हत्या (Photo source- Patrika)
रायपुर

बस्तर की ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें क्यों हैं देशभर के लिए खास? जानें ‘बस्तर राइजिंग’ के जरिए!

बस्तर राइजिंग (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130-डी, CM साय ने कहा– बढ़ेगी विकास की रफ्तार

Narayanpur-Abujhmad connectivity (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.