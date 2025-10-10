इस कदर नाराजगी: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला

बताया जाता है कि प्रियंका करीब तीन साल से रायपुर में थी। करीब 1 माह पहले ही अपनी सहेलियों के साथ रहने के लिए आई थी। बताया जाता है कि आरोपी युवक प्रियंका को कई बार धमकियां दे चुका था। इसी के चलते वह अपनी सहेलियों के साथ रहने के लिए आई थी। जब प्रियंका ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी तो उसने हत्या करने की प्लानिंग कर ली। इसलिए वह आखिरी बार बातचीत के बहाने उसके घर पहुंचा। उसे पता था कि प्रियंका अकेली है। इस कारण वह अपने साथ चाकू लेकर पहुंचा था। इसके बाद मौका देखकर उसने हत्या कर दी। टिकरापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।