संडे-मंडे होगा फुल-एंटरटेनमेंट! राडा ऑटो एक्सपो में खरीदी के साथ मनोरंजन, 50% रोड टैक्स छूट ने बढ़ाई वाहनों की बिक्री

राडा ने दोनों दिनों में वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड की उम्मीद जताई है। रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट और कंपनियों व डीलर्स द्वारा दिए जा रहे आकर्षक ऑफर्स के चलते ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक पांच दिनों में वाहनों की बिक्री 8500 तक पहुंच चुकी है।