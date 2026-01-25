संडे-मंडे होगा फुल-एंटरटेनमेंट! राडा ऑटो एक्सपो में खरीदी के साथ मनोरंजन, 50% रोड टैक्स छूट ने बढ़ाई वाहनों की बिक्री(photo-patrika)
Rada Auto Expo 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में चल रहे राडा ऑटो एक्सपो में संडे और मंडे को ग्राहकों के लिए खास एंटरटेनमेंट इवेंट्स रखे गए हैं। खरीदारी के साथ शॉपिंग, फूड और मनोरंजन का भरपूर आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
संडे को एक्सपो स्थल पर शॉपिंग के साथ एंटरटेनमेंट और फूड जोन का खास आकर्षण रहेगा। फैशन शो के साथ डांस ट्रुप अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीतेंगे। परिवार के साथ पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए यह दिन खास रहेगा।
सोमवार यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की शाम एक्सपो स्थल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा। फैशन शो में देशभक्ति थीम देखने को मिलेगी, वहीं शाम 5 बजे से टीवीएस स्टंट शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पेशेवर स्टंटबाज रोमांचक करतब दिखाएंगे।
राडा ने दोनों दिनों में वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड की उम्मीद जताई है। रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट और कंपनियों व डीलर्स द्वारा दिए जा रहे आकर्षक ऑफर्स के चलते ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक पांच दिनों में वाहनों की बिक्री 8500 तक पहुंच चुकी है।
शनिवार को छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम राडा ऑटो एक्सपो पहुंचे। उन्होंने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फैंटम, बजाज चेतक स्कूटर और महिंद्रा की कार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर एक्सपो की सराहना की।
शनिवार सुबह से ही एक्सपो स्थल पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग परिवार के साथ पहुंचे और बाइक व कारों की जानकारी लेने के बाद टेस्ट ड्राइव लेते नजर आए। शनिवार की भीड़ ने रविवार और सोमवार को भी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद बढ़ा दी है।
राडा ऑटो एक्सपो-2026 में ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी प्रमुख वाहन ब्रांड्स के नवीनतम मॉडल देखने, परखने और चुनने का अवसर मिल रहा है। साथ ही देश के विभिन्न बैंक और फाइनेंसर न्यूनतम दरों पर वाहन ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनियां सस्ती दरों पर बीमा सुविधा दे रही हैं।
राडा के अध्यक्ष रविंद्र भसीन, उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी, सचिव विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश सिंघानिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि संडे और रिपब्लिक डे के अवसर पर एक्सपो स्थल पहुंचकर खरीदारी और मनोरंजन का लाभ उठाएं।
शनिवार शाम एक्सपो स्थल पर डांस और फैशन शो का आयोजन किया गया। रैम्प पर मॉडल्स खास अंदाज में नजर आए, वहीं डांस ट्रुप की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग