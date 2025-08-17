System Fail: यह कैसी 7 स्टार सिटी, न कचरा उठ रहा न नालियां हो रही साफ

नगर निगम के रिकॉर्ड में 186 से अधिक कवर्ड कैम्पस वाली आवासीय सोसाइटियों में लोग रहते हैं। इनमें से 86 से अधिक में कचरा प्रबंधन उसी कैम्पस में करने का दावा किया जाता है। लेकिन अधिकांश ऐसी हैं, जहां 10 मंजिला तक हैं, उन आवासीय परिसरों की भी मॉनिटरिंग नहीं कराई जा रही है। जोन 7 के अंतर्गत कुकरीपारा से लगी हुई मल्टी स्टोरी में रहने वाले रहवासी इस लिए परेशान है कि वहां पहले कचरा कंटेनर रखा जाता था, जिसे नगर निगम ने हटा दिया है। ऐसे में सुबह-सुबह गाड़ी लेट आने पर लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है। यदि गाड़ी जल्दी आ गई तो उनके नीचे उतरने तक बिना कचरा लिए ही गाड़ी रवाना हो जाती है। ऐसे में या तो वे कचरा इधर-इधर फेंकने को मजबूर होते हैं या फिर घरों में रखना पड़ता है।