CM Nagarotthan Yojana: शहरों के विकास को बड़ा बूस्ट, 14 नगर निगमों में लागू हुई मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना

CM Nagarotthan Yojana: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनीट​रिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे।