CG Fraud News: स्किल डेवलपमेंट स्कीम की आड़ में ठगी! 7 लाख वसूले, 5.40 लाख लौटाने का एग्रीमेंट भी टूटा...(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर टिकरापारा इलाके में एक सब्जी वाले ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। एक महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक पुष्पा नामदेव उर्फ डॉली की सब्जी बेचने वाले राजू बाघ से पहचान हुई। इस दौरान राजू ने उन्हें बताया कि उसने सहारा जनसेवा कल्याण समिति के नाम से एक संस्था बनाई है।
संस्था के जरिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। इस दौरान रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इससे उन्हें काफी फायदा होगा। महिला उसकी बातों में आ गई। इसके बाद उसने महिला से अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा करने को कहा। महिला ने किस्तों में राशि जमा कर दी। इस तरह अलग-अलग दिन महिला ने सहारा जनसेवा कल्याण समिति के नाम से 7 लाख रुपए जमा कर दिए। इसके कुछ दिन बाद महिला को प्रॉफिट बताते हुए रकम भी लौटाई।
इसके बाद राजू ने रकम देनी बंद कर दी। महिला जब रकम लेने उनके घर गई, तो राजू घर छोड़कर चला गया। बाद में 5 लाख 40 हजार लौटाने का आश्वासन देकर एग्रीमेंट भी कराया। इसके बाद तय समय पर पैसा नहीं दिया। इसकी शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।
