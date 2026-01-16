16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

T20 Match Ticket: स्टूडेंट और फैंस के लिए टी-20 मैच टिकट बिक्री शुरू, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारी भीड़

T20 Match Ticket: रायपुर में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 16, 2026

T20 Match Ticket: स्टूडेंट और फैंस के लिए टी-20 मैच टिकट बिक्री शुरू, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारी भीड़(photo-patrika)

T20 Match Ticket: स्टूडेंट और फैंस के लिए टी-20 मैच टिकट बिक्री शुरू, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारी भीड़

T20 Match Ticket: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मैच की टिकट के लिए इंडोर स्टेडियम में सुबह से ही बड़ी संख्या में दर्शक और छात्र कतार में खड़े रहे।

T20 Match Ticket: ऑनलाइन और स्टूडेंट टिकट बिक्री शुरू

क्रिकेट मैच की ऑनलाइन टिकटों की बिक्री पहले ही शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट टिकट की बिक्री आज सुबह 10 बजे से शुरू की गई, जिसमें टिकट की कीमत 800 रुपये रखी गई है। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक छात्र को केवल एक ही टिकट दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मैच देखने का अवसर मिल सके।

विशेष काउंटर और सुविधा

रायपुर के इंडोर स्टेडियम में टिकट बिक्री के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों के लिए फिजिकल टिकट प्राप्त करने के लिए अलग काउंटर की भी व्यवस्था की गई है।

पहले चरण में बिकी 12 हजार टिकट

गुरुवार शाम पहले चरण की टिकट बिक्री में करीब 12 हजार टिकट महज आधे घंटे में बिक गई। इससे मैच को लेकर दर्शकों के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रिकेट फैंस का यह उत्साह 23 जनवरी के मुकाबले को और रोमांचक बनाएगा और स्टेडियम में उमड़ने वाली भीड़ इस बात का संकेत है कि यह मैच दर्शकों के लिए यादगार रहेगा।

