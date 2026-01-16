T20 Match Ticket: स्टूडेंट और फैंस के लिए टी-20 मैच टिकट बिक्री शुरू, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारी भीड़

गुरुवार शाम पहले चरण की टिकट बिक्री में करीब 12 हजार टिकट महज आधे घंटे में बिक गई। इससे मैच को लेकर दर्शकों के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रिकेट फैंस का यह उत्साह 23 जनवरी के मुकाबले को और रोमांचक बनाएगा और स्टेडियम में उमड़ने वाली भीड़ इस बात का संकेत है कि यह मैच दर्शकों के लिए यादगार रहेगा।