मोबाइल पर बात पड़ी महंगी, युवक को रांग साइड से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत

पुलिस के मुताबिक महासमुंद के बम्हनी (बसना) निवासी 25 वर्षीय खिलेश प्रधान हीरापुर के सुमित बाजार में काम करता था। कुछ दिन पहले शादी के लिए लड़की देखने अपने गांव गया था। वहां से मंगलवार को लौट रहा था। शाम करीब 5.46 बजे उसने अपने दोस्त हरिशचंद्र चौहान को लेने के लिए फोन करके हीरापुर चौक में बुलाया। हरिशचंद्र बाइक लेकर चौक पर पहुंचा। करीब 6 बजे खिलेश हीरापुर चौक में ऑटो से उतरा। इसके बाद पैदल कैनाल रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक सीजी 04 पीएस 8010 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। खिलेश ट्रक के नीचे आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।