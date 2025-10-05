प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस सीमा बढ़ी, अब 50,000 रुपए से ऊपर कटेगा… जानें कब लागू होगा नया नियम

चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन तरवानी ने बताया कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत पेशेवर शुल्क (प्रोफेशनल फीस) पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) में अहम बदलाव किया गया है। पहले आयकर अधिनियम की धारा 194 जे के अनुसार किसी प्रोफेशनल को एक वित्तीय वर्ष में 30000 रुपए से अधिक का भुगतान करने पर टीडीएस काटना आवश्यक था, लेकिन अब वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसकी सीमा को बढ़ाकर 50000 रुपए कर दिया गया है। इसके तहत प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस फीस और रॉयल्टी शामिल है।