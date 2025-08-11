CG News: पढ़ाने से पहले चैप्टर के फोटो भेज रहे शिक्षक, ताकि बिना पुस्तकों के पढ़ाई हो पूरी

CG News: शिक्षकों ने कुछ चैप्टर के फोटो खिंचकर भेजे है पढ़ लो, कल स्कूल में इसी चैप्टर की पढ़ाई होगी…। कुछ ऐसा ही हाल राज्य में देखने को मिल रहा है। जहां स्कूलों में सभी विषयों की किताबें नहीं पहुंचने के कारण शिक्षक अगले दिन पढ़ाने वाले चैप्टर के फोटो पैरेंट्स को भेज रहे हैं और बच्चे उस चैप्टर की पढ़ाई मोबाइल में करके स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसा तब है, जब राज्य में स्कूल खुले हुए दो माह बात बीत चुके हैं। सामान्य सरकारी स्कूल के साथ ही आत्मानंद स्कूलों में भी यही हाल है। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर की किताबों से पढ़ाई कराने की मजबूरी है।