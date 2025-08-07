बड़ी राहत.. तहसीलदारों की मांगों पर बनी सहमति, खत्म हुआ हड़ताल, 12 दिनों से बंद था काम

Tehsildar Strike: पिछले 12 दिनों से चल रही तहसीलदारों की हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से राजस्व संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। ( CG News) बता दें कि राजस्व संघ के संसाधन नहीं तो काम नहीं सिद्धांत पर आधारित 17 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए विगत सकारात्मक पहल नहीं होने पर 28 जुलाई से चरणबद्व आंदोलन पर बैठे थे।