आतंक: पिता चिल्लाता रहा, बच्चे को कुत्तों ने नोंच डाला, एक दिन बाद जिम्मेदारों की टूटी नींद

मासूम के पिता राजेश्वर गार्ड का हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे के आसपास दोनों बच्चों को लेकर वह बाजार जा रहा था। दोनों बच्चे आगे थे और वह पीछे था। उसी दौरान मोहल्ले के दो कुत्ते अचानक टूट पड़े। उसने चिल्लाते हुए किसी तरह बड़े वाले बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन दोनों कुत्ते ने छोटे बच्चे विवेक को निशाना बना लिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास की मदद से किसी तरह बचा पाए। इस दर्दनाक घटना की सूचना पर निगम में नेता प्रतिपक्ष एवं पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड 34 के पार्षद आकाश तिवारी पीडि़त के घर पहुंचे और उस बच्चे के इलाज में मदद की और उस गरीब परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इतनी दर्दनाक घटना गरीब परिवार के साथ हो जाने के बाद भी निगम के जिम्मेदार अधिकारी उस मोहल्ले तक में नहीं पहुंचे। जो निंदनीय है।