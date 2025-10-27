CG News: राज्योत्सव में प्रदेशभर से आने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने की व्यवस्था, आयोजन स्थल पर पार्क होंगी 8200 कारें व 4200 बसें

राज्योत्सव की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर मंत्रालय तक के अफसर व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन भी अफसर राज्योत्सव की तैयारियों में लगे रहे। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रविवार को अफसरों की बैठक लेकर राज्योत्सव स्थल और एयर-शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता तथा आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल भी मौजूद रहे। इस दौरान एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।