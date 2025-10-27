Patrika LogoSwitch to English

CG News: राज्योत्सव में प्रदेशभर से आने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने की व्यवस्था, आयोजन स्थल पर पार्क होंगी 8200 कारें व 4200 बसें

CG News: राज्योत्सव की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर मंत्रालय तक के अफसर व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन भी अफसर राज्योत्सव की तैयारियों में लगे रहे।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 27, 2025

CG News: राज्योत्सव में प्रदेशभर से आने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने की व्यवस्था, आयोजन स्थल पर पार्क होंगी 8200 कारें व 4200 बसें

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव (Photo Patrika)

CG News: राजधानी रायपुर में एक नवंबर से पांच नवंबर तक आयोजित होने वाले राज्योत्सव समारोह के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने कमर कस ली है। अफसरों को पार्किंग, सुरक्षा, मेडिकल सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए नोडल भी बनाया गया है। वहीं समारोह स्थल पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए 16 स्थानों पर बसों और कारों की पार्किंग के लिए स्थान तय किया गया है। इन स्थानों पर 8200 कारें व 4200 बसें खड़ी हो सकेंगी। राज्योत्सव में प्रदेशभर से लाखों लोग पहुंचेंगे।

राज्योत्सव की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर मंत्रालय तक के अफसर व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन भी अफसर राज्योत्सव की तैयारियों में लगे रहे। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रविवार को अफसरों की बैठक लेकर राज्योत्सव स्थल और एयर-शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता तथा आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल भी मौजूद रहे। इस दौरान एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर कलेक्टर नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

तैयारियां तेज

राज्योत्सव के लिए नवा रायपुर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसका जायजा लेने के लिए मंत्री और अधिकारी दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य मंत्री पिछले दो दिन से दौरा कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए।
स्थल का नाम दूरी कार-बस

कन्वेंशन सेंटर 100 मी. 500 कार

वीआईपी 100 मी. 300 कार

ग्राम तूता रोड 200मी. 300 कार

टॉवर 100 मी. 200 कार

ईट भट्टा 100 मी. 200 कार

धरना स्थल 100 मी. 200 कार

नर्सरी 500 मी. 3000 कार

इंडियन तड़का 700 मी. 350 बस

निमौरा चौक 700 मी. 350 बस

प्रशासन अकादमी के सामने 700 मी. 1500 कार

मुक्तांगन के सामने 2.5 किमी 1700 बस

रेलवे स्टेशन के सामने 2.5 किमी 1500 कार

मुक्तांगन के पीछे 1.5 किमी. 500कार

सेक्टर 22 2.2 किमी 500 बस

बाल्को अस्पताल 3.5 किमी 1300 बस

27 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: राज्योत्सव में प्रदेशभर से आने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने की व्यवस्था, आयोजन स्थल पर पार्क होंगी 8200 कारें व 4200 बसें

