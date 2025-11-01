1955 में गूंजी थी अलग छत्तीसगढ़ की आवाज़! ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने पहली बार की थी राज्य की मांग, जानें पूरी कहानी…

दूसरी बात यह है कि हमारा छत्तीसगढ़, जो कि देश का बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग है, इस बड़े प्रदेश में कभी पनप नहीं सकता। इसकी जो तरक्की होनी चाहिए इसकी तरफ से जो ध्यान देना चाहिए वह कभी भी प्रस्तावित मध्यप्रदेश के शासन में नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राजधानी के प्रश्न पर भोपाल, सागर, इटारसी और सबसे मुय जबलपुर की चर्चा होती रही पर किसी ने भी यह गौर नहीं किया कि हमारे बस्तर से या छत्तीसगढ़ से ये स्थान कितनी दूरी पर हैं। मैंने इस संबंध में इतने भाषण सुने पर किसी ने भी छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं किया।