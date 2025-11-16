डॉक्टर ने फीस लेकर भी नहीं किया इलाज! मरीज ने जिला फोरम में 4 साल लड़ी लड़ाई, 5,500 रुपए मुआवजा देने का आदेश

यहां नियमानुसार 500 रुपए फीस देने के बाद डॉक्टर मनोज अग्रवाल से मिले। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद वापस लौटा दिया। कोई जवाब नहीं मिलने पर श्रीराम को दूसरे डॉक्टर से उपचार कराना पड़ा था। घटना से आहत श्रीराम पाण्डे ने अपने अधिवक्ता से माध्यम से विधिक नोटिस भेजा। डॉक्टर ने इसका भी जवाब नहीं दिया। इस पर श्रीराम ने फोरम का दरवाजा खटखटाया।