CG News: तालाब किनारे मिली अधजली सरकारी दवाइयां, सवाल बना– किसने और क्यों जलाया?

अभी छह माह से ज्यादा का समय बचा हुआ है, बावजूद इसके इन्हें फेंक दिया गया। या यूं कहें कि जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई है। आखिर क्यों इस तरह की हरकत की गई होगी। ये दवाई केवल सरकारी सप्लाई होती है। स्वास्थ्य केंद्रों में ही इसका उपयोगकरता है, जो मुत में लोगों को बांटा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी मात्रा में ये सरकारी दवाई बाहर कैसे आई। इस पूरे मामले के जांच का विषय है।