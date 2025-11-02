Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

करंट से मृत मासूम को गोद में ले बिलखता रहा पिता, परिजनों ने कहा- तार हटाने के लिए कर्मचारी ने की थी रिश्वत की मांग

Raipur News: नवापारा-राजिम शहर के दम्मानी कॉलोनी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब 8 साल की मासूम अरहमा खान घर की छत पर खेलते वक्त 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

CG News: नवापारा-राजिम शहर के दम्मानी कॉलोनी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब 8 साल की मासूम अरहमा खान घर की छत पर खेलते वक्त 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।

मिली जानकारी के अनुसार, अरहमा खान अपनी छोटी बहन के साथ घर की छत पर खेल रही थी। हल्की बारिश के दौरान अचानक करंट प्रवाहित हाईटेंशन लाइन में झटका लगा और बच्ची उसकी चपेट में आ गई। करंट लगने के बाद वह छत से गिर पड़ी। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर पर गंभीर झुलसने के निशान थे और मुंह से धुआं निकल रहा था, जो करंट लगने का प्रमाण था।

तार हटाने के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत

शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद गुस्साए स्थानीय नागरिकों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विभाग को कई बार घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अरहमा के पिता ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी तार हटाने के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगते थे। इस पर विद्युत विभाग के उप अभियंता धर्मेंद्र साहू ने कहा कि घटना की सूचना मौखिक रूप से मिली है। टीम को घटनास्थल भेजा गया है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

ACB की बड़ी कार्रवाई: 15-15 हजार की रिश्वत लेते 2 बाबू गिरफ्तार, इस एवज में मांगे थे पैसे
बालोद
आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 10:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / करंट से मृत मासूम को गोद में ले बिलखता रहा पिता, परिजनों ने कहा- तार हटाने के लिए कर्मचारी ने की थी रिश्वत की मांग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी…

Montha Cyclone: चक्रवात मोंथा का असर खत्म! बारिश के बाद गिरेगा तापमान, दस्तक देगी सर्दी...(photo-patrika)
रायपुर

PM मोदी ने किया शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक-सह-संग्रहालय का लोकार्पण, जनजातीय वीरों के बलिदान को दी श्रद्धांजलि

PM मोदी ने किया शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक-सह-संग्रहालय का लोकार्पण, जनजातीय वीरों के बलिदान को दी श्रद्धांजलि(photo-patrika)
रायपुर

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय

रजत महोत्सव में PM मोदी का ऐलान- हर कोना होगा माओवाद मुक्त, छत्तीसगढ़ में नए युग का सूर्योदय(photo-patrika)
रायपुर

अटलजी ने बनाया छत्तीसगढ़, मोदी जी इसे संवार रहे हैं… रजत जयंती उत्सव में गूंजे CM साय के शब्द

CG Rajyotsav 2025 (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ से मेरा आत्मीय नाता, यहां की भूमि ने मेरे जीवन को गढ़ा- बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.