करंट से मृत मासूम को गोद में ले बिलखता रहा पिता, परिजनों ने कहा- तार हटाने के लिए कर्मचारी ने की थी रिश्वत की मांग

मौत (Photo source- Patrika)
CG News: नवापारा-राजिम शहर के दम्मानी कॉलोनी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब 8 साल की मासूम अरहमा खान घर की छत पर खेलते वक्त 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।
मिली जानकारी के अनुसार, अरहमा खान अपनी छोटी बहन के साथ घर की छत पर खेल रही थी। हल्की बारिश के दौरान अचानक करंट प्रवाहित हाईटेंशन लाइन में झटका लगा और बच्ची उसकी चपेट में आ गई। करंट लगने के बाद वह छत से गिर पड़ी। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर पर गंभीर झुलसने के निशान थे और मुंह से धुआं निकल रहा था, जो करंट लगने का प्रमाण था।
शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद गुस्साए स्थानीय नागरिकों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विभाग को कई बार घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अरहमा के पिता ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी तार हटाने के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगते थे। इस पर विद्युत विभाग के उप अभियंता धर्मेंद्र साहू ने कहा कि घटना की सूचना मौखिक रूप से मिली है। टीम को घटनास्थल भेजा गया है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
