करंट से मृत मासूम को गोद में ले बिलखता रहा पिता, परिजनों ने कहा- तार हटाने के लिए कर्मचारी ने की थी रिश्वत की मांग

मिली जानकारी के अनुसार, अरहमा खान अपनी छोटी बहन के साथ घर की छत पर खेल रही थी। हल्की बारिश के दौरान अचानक करंट प्रवाहित हाईटेंशन लाइन में झटका लगा और बच्ची उसकी चपेट में आ गई। करंट लगने के बाद वह छत से गिर पड़ी। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर पर गंभीर झुलसने के निशान थे और मुंह से धुआं निकल रहा था, जो करंट लगने का प्रमाण था।