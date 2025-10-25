रेत दो या आवास बनाकर दो… SDM पर 10 हजार रिश्वत मांगने का आरोप, 10 किमी पैदल चलकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

नाराज ग्रामीणों की 10 किमी पदयात्रा कर मैनपुर पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: मैनपुर जनपद क्षेत्र के बोईरगांव पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिल पदयात्रा निकाल 10 किमी पैदल चलकर मैनपुर जनपद कार्यालय पहुंच रहे हैं और बैनर लेकर ग्रामीण मैनपुर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते रहें। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
कलेक्टर गरियाबंद के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि शासन की जन हितैषी योजना के तहत ग्राम पंचायत बोईरगांव में जनमन 138 आवास स्वीकृत है और पीएम 208 आवास स्वीकृत है। कुल 344 आवास पंचायत के स्वीकृत है। 16 अक्टूबर को धवलपुर नदी से ग्राम पंचायत धवलपुर में 200 रु शुल्क देकर वाहन रेत ला रहे थे कि अनुविभागीय अधिकारी (रा) तुलसीदास मरकाम के द्वारा कार्यवाही करते हुए गाड़ी को थाना में खड़े करवा दिया गया। ग्रामीणों द्वारा शाम तक ऑफिस के सामने बात करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नही की।
वहीं दूसरे दिन गाड़ी मालिक अरुण कुमार साहू ऑफिस गये तो अपने ड्राईवर के माध्यम से उन्हें कहा गया कि 10000 रुपए दो और गाड़ी ले जाओ। उसके बाद हम लोग सभी जनपद पंचायत मैनपुर के एडीशनल सीईओ नागवंशी को इसकी जानकारी दी। नागवंशी ने अनुविभागीय अधिकारी से फोन से बात किये की रेत आवास के लिए ले जा रहे थे अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कहा गया की प्रकरण बन गया है। ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी से बात करने ऑफिस आए। जहां उन्हें कहा गया कि खनिज विभाग में जाकर जुर्माना पटाओ और गाड़ी ले जाओ।
ग्रामीणों ने बताया कि हमें किसी भी जगह से रेत नही मिल रहा है। ग्राम पंचायतों में रेत निकालने प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे मे हम आवास बनाने कहां से रेत परिवहन करें। ग्रामीणों ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए रेत गाड़ी छुड़वाने के नाम पर राशि मांग करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं रैली के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत देने की मांग की। साथ ही जो ट्रैक्टर पकड़ा गया है, उसे तत्काल छोड़ने की मांग करते हुए पंचायत इंस्पेक्टर राजकुमार धुरवा को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में जनपद सदस्य सुकचंद ध्रुव, सरपंच नीरा साण्डे, सहदेव साण्डे, मुकेश कुमार, बिन्दा बाई, अरुण साहू, बिशेसर ध्रुव, बहुरसिंग ध्रुव, केशव प्रसाद ध्रुव, श्यामलाल, रोहित कुमार नेताम, निलाम्बर नेताम, मतीराम, सुन्दर सिहं, दाऊ लाल ध्रुव, राजकुमार सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं इस पूरे शिकवा शिकायत में माइनिंग आफिसर रोहित साहू को उनके मोबाइल नंबर 7566966143 में लगातार बात करने का प्रयास किया गया फिर भी उनके द्वारा कोई जवाब नही मिला।
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डॉ तुलसीदास मरकाम ने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि अवैध रेत खनन पर आपके द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है। इसी क्रम में बीते 16 अक्टूबर को रेत घाट में दो टैक्टर अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए पकड़ा गया है एवं माईनिंग विभाग मे वाहन मालिकों द्वारा 16-16 हजार रुपए नियमानुसार जुर्माना पटाये जाने के बाद वाहन उनके द्वारा छुड़वाया जा चुका है।
क्षेत्र के जनपद सदस्य सुकचंद ध्रुव ने बताया कि पीएम जनमन एवं पीएम आवास योजना के तहत रेत ला रहे टैक्टरों पर एसडीएम मैनपुर द्वारा जानबूझकर कार्यवाही की गई है। और अपने वाहन चालक के माध्यम से राशि की भी मांग किया गई, जो खेद जनक है। इन योजनाओं के तहत रेत ही नही मिलेगा तो आवास कहा से बनाएंगे। किसी भी नदी से रेत नही दिया जा रहा है या तो शासन प्रशासन आवास बनाकर दे या फिर रेत की व्यवस्था करे हमारी समस्या का समाधान नही होता है हम माननीय मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा करने बाध्य होंगें।
