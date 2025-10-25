रेत दो या आवास बनाकर दो… SDM पर 10 हजार रिश्वत मांगने का आरोप, 10 किमी पैदल चलकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

कलेक्टर गरियाबंद के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि शासन की जन हितैषी योजना के तहत ग्राम पंचायत बोईरगांव में जनमन 138 आवास स्वीकृत है और पीएम 208 आवास स्वीकृत है। कुल 344 आवास पंचायत के स्वीकृत है। 16 अक्टूबर को धवलपुर नदी से ग्राम पंचायत धवलपुर में 200 रु शुल्क देकर वाहन रेत ला रहे थे कि अनुविभागीय अधिकारी (रा) तुलसीदास मरकाम के द्वारा कार्यवाही करते हुए गाड़ी को थाना में खड़े करवा दिया गया। ग्रामीणों द्वारा शाम तक ऑफिस के सामने बात करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नही की।