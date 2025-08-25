Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया

Raipur News: जन्म से ही पलक गिरने (प्टोसिस) की समस्या से जूझ रही ढाई साल की वामिया धीवर का सफल इलाज कर डॉक्टरों ने दुनिया देखने की शक्ति को वापस दिलाया है। दरअसल गणेश विनायक आई अस्पताल में इस बच्ची के इलाज के लिए पहुंचे थे। बचपन से ही झुंकी पलक उसकी आंख की पुतली ढंक देती थी और देखने में बाधा आ रही थी।
यदि समय पर इलाज न होता तो उसकी दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती थी। अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रोहित राव ने सर्जरी की, जिसमें पलक उठाने वाली मांसपेशी को टाइट किया गया। जिसके बाद बच्ची साफ-साफ देख पा रही है।
हॉस्पिटल निदेशक डॉ. चारुदत्त कलमकर ने कहा ’’इस तरह के मामलों में समय पर उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खुशी है कि बच्ची की दृष्टि और आत्मविश्वास दोनों वापस लौटे। इस सफलता का श्रेय डॉ. रोहित राव और हमारी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने पूरी निष्ठा से यह कार्य किया। बच्ची के परिजनों ने भी डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उनकी बच्ची के जीवन से अंधेरा दूर कर दिया है।