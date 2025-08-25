Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया

हॉस्पिटल निदेशक डॉ. चारुदत्त कलमकर ने कहा ’’इस तरह के मामलों में समय पर उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खुशी है कि बच्ची की दृष्टि और आत्मविश्वास दोनों वापस लौटे। इस सफलता का श्रेय डॉ. रोहित राव और हमारी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने पूरी निष्ठा से यह कार्य किया। बच्ची के परिजनों ने भी डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उनकी बच्ची के जीवन से अंधेरा दूर कर दिया है।