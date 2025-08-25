Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया

Raipur News: बचपन से ही झुंकी पलक उसकी आंख की पुतली ढंक देती थी और देखने में बाधा आ रही थी। यदि समय पर इलाज न होता तो उसकी दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती थी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 25, 2025

Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया

Raipur News: जन्म से ही पलक गिरने (प्टोसिस) की समस्या से जूझ रही ढाई साल की वामिया धीवर का सफल इलाज कर डॉक्टरों ने दुनिया देखने की शक्ति को वापस दिलाया है। दरअसल गणेश विनायक आई अस्पताल में इस बच्ची के इलाज के लिए पहुंचे थे। बचपन से ही झुंकी पलक उसकी आंख की पुतली ढंक देती थी और देखने में बाधा आ रही थी।

यदि समय पर इलाज न होता तो उसकी दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती थी। अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रोहित राव ने सर्जरी की, जिसमें पलक उठाने वाली मांसपेशी को टाइट किया गया। जिसके बाद बच्ची साफ-साफ देख पा रही है।

हॉस्पिटल निदेशक डॉ. चारुदत्त कलमकर ने कहा ’’इस तरह के मामलों में समय पर उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खुशी है कि बच्ची की दृष्टि और आत्मविश्वास दोनों वापस लौटे। इस सफलता का श्रेय डॉ. रोहित राव और हमारी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने पूरी निष्ठा से यह कार्य किया। बच्ची के परिजनों ने भी डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उनकी बच्ची के जीवन से अंधेरा दूर कर दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 05:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: सर्जरी कर बच्ची की पलक की मांसपेशी को किया टाइट, अब ढाई साल की बच्ची देख रही दुनिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.