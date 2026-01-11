11 जनवरी 2026,

रविवार

कानून सबके लिए बराबर… स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने

BJP vs Congress: रायपुर में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और बयानबाजी तेज हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 11, 2026

कानून सबके लिए बराबर... स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने(photo-patrika)

कानून सबके लिए बराबर... स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने(photo-patrika)

BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं भाजपा इसे कानून का समान रूप से पालन बता रही है।

BJP vs Congress: बालेश्वर साहू मामले में बढ़ा सियासी घमासान

विधायक की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा था कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को जेल भेजकर “रिकॉर्ड” बना रही है। इस बयान के जवाब में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि जेल जाने के मामले में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 100 प्रतिशत रहेगा, जबकि भाजपा का स्ट्राइक रेट शून्य है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है और कब कितने विकेट गिर जाएं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है।

गिरफ्तारी पर शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर कार्रवाई तय है। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून सबके लिए समान है और साय सरकार में किसी को भी संरक्षण नहीं मिलेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है, वहीं आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।

Published on:

11 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कानून सबके लिए बराबर… स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने

रायपुर

छत्तीसगढ़

CM साय का बड़ा ऐलान- अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता..

DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! CM साय का बड़ा ऐलान- अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता..(photo-patrika)
रायपुर

1000, 900 और 108 रुपए के भी होते हैं सिक्के, देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Chhattisgarh news
रायपुर

बड़ा खुलासा: जेनेरिक में भी मची लूट.. 72% छूट के बाद दवाएं महंगी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

CG News, cg hindi news
रायपुर

MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध, केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस ने प्रदेशभर में की पत्रकारवार्ता (photo source- Patrika)
रायपुर

Bastar Census: बस्तर के विकास की नींव बनेगी जनगणना, 63 हजार कर्मियों की ड्यूटी तय, पूछेंगे 34 सवाल

बोर्ड के मूल्यांकन पर पड़ेगा असर (photo source- Patrika)
रायपुर
