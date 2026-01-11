कानून सबके लिए बराबर… स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर कार्रवाई तय है। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून सबके लिए समान है और साय सरकार में किसी को भी संरक्षण नहीं मिलेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है, वहीं आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।