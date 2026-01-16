CG News: जबलपुर से रायपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा

दिगंबर जैन चंद्रगिरि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष सेठ सिंघई किशोर जैन ने बताया कि मूकमाटी एक्सप्रेस का नामकरण आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है और उन्होंने सभी समाज के लोगों से इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील की है, वहीं यह अवसर डोंगरगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाने वाला गौरवपूर्ण पल माना जा रहा है।