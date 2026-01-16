CG News: जबलपुर से रायपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा

फाइल फोटो
CG News: जबलपुर से रायपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अब मूकमाटी एक्सप्रेस कर दिया गया है, जो जैन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ मूकमाटी के नाम पर रखा गया है।
ट्रेन के डिब्बों पर भी नया नाम अंकित कर दिया गया है और 17 जनवरी को यह ट्रेन पहली बार मूकमाटी एक्सप्रेस के नाम से जबलपुर से रवाना होकर रायपुर पहुंचेगी, इस दौरान सुबह 11:30 बजे डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर इसके आगमन पर जैन समाज सहित शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा।
डोंगरगढ़ का आचार्य विद्यासागर महाराज से गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है, क्योंकि चंद्रगिरि दिगंबर जैन तीर्थ में ही उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और सल्लेखना साधना के बाद देह त्याग किया, जिसके चलते चंद्रगिरि तीर्थ जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र स्थल बन चुका है।
दिगंबर जैन चंद्रगिरि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष सेठ सिंघई किशोर जैन ने बताया कि मूकमाटी एक्सप्रेस का नामकरण आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है और उन्होंने सभी समाज के लोगों से इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील की है, वहीं यह अवसर डोंगरगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाने वाला गौरवपूर्ण पल माना जा रहा है।
