E-Office: कलेक्ट्रेट की फाइलों का बोझ नहीं झेल पा रहा सर्वर, नेटवर्क की समस्या से कर्मचारी हो रहे परेशान

E-Office: सरकारी कार्यालयों में कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस शुरू किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन के कई विभागों में यह नहीं हो पा रहा है। आज भी मोटी-मोटी फाइलों से काम चलाया जा रहा है। फाइलों को अपलोड करने में कभी नेटवर्क की, तो कभी सर्वर की समस्या सामने आ रही है। इसके चलते कई विभागों में पुराने तरीके से कामकाज हो रहा है। तहसील, रजिस्ट्री, आबकारी, खनिज, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों में अधिकांश काम आज भी पुराने पैटर्न में फाइलों में ही निपटाया जा रहा है।