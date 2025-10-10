फिर निगम की टीम प्रहरी का अभियान, 15 ठेले हटाए, सामान को सडक से किया जब्त

शहर के सबसे पुराने गोलबाजार, जवाहर बाजार के सामने और चिकनी मंदिर से लेकर बैजनाथपारा, एवरग्रीन चौक रोड से शास्त्रीबाजार में एक जैसी स्थिति 24 घंटे रहती है। जोन- 4 और निगम मुख्यालय का दस्ता एक साथ इन्हीं जगहों पर अतिक्रमण से घिरी सड़कों को खाली कराने जुटा। क्योंकि बाजार में भीड़ दोगुना तक बढ़ी है। इस दौरान निगम के नगर निवेशक आभास मिश्रा और जोन 4 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के नेतृत्व वाली टीम सड़कों को खाली कराने कार्रवाई को जारी रखा। उनका कहना था कि टीम प्रहरी का अभियान लगातार जारी है। इस क्षेत्र में यह चौथी-पांचवीं बार कार्रवाई करनी पड़ रही है।