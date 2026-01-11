11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

1000, 900 और 108 रुपए के भी होते हैं सिक्के, देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Chhattisgarh News: 1000, 900 और 108 रुपए के भी सिक्के होते है। रायपुर में लगी सिक्कों की दुनिया की अनोखी प्रदर्शनी में लोग देखकर हैरत में पड़ गए है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 11, 2026

Chhattisgarh news

एग्जीबिशन में दिखे 1000, 900 और 108 रुपए के खास सिक्के ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: ताबीर हुसैन. संस्कृति विभाग परिसर में शनिवार को सिक्कों की दुनिया नाम से अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में सैकड़ों साल पुराने दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। लोग इन सिक्कों को उत्सुकता से देखते नजर आए। ( CG News ) प्रदर्शनी में ऐसे सिक्के भी शामिल थे जो कभी चलन में नहीं आए, बल्कि विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए जारी किए गए थे। इसी शृंखला में 1000 रुपए, 900 रुपए और 108 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के भी प्रदर्शित किए गए। इन सिक्कों ने इतिहास, संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत की। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को भारतीय सिक्का परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना रहा।

पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक

पार्श्वनाथ भगवान के 2900वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में जारी स्मारक सिक्के और उससे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी प्रदर्शित की गई। इसमें बताया गया है कि भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी के यहां हुआ था। प्रदर्शित सिक्का 900 रुपयए मूल्य का है, जिसका व्यास 44 मिलीमीटर और वजन 40 ग्राम है। यह 99.9त्न शुद्ध चांदी से निर्मित है। सिक्के पर अंकित 'रू' चिन्ह यह दर्शाता है कि इसे भारत सरकार टकसाल, मुंबई में ढाला गया है। यह विवरण जैन धर्म की प्राचीनता और उनके 23वें तीर्थंकर की गौरवशाली विरासत को रेखांकित करता है।

खरतरगच्छ सहस्राब्दी

खरतरगच्छ सहस्राब्दी (1000 वर्ष) के अवसर पर जारी 1000 रुपए का स्मारक सिक्का और उसका इतिहास प्रदर्शित है। इसमें जैनाचार्य श्री जिनेश्वरसूरी को खरतरगच्छ परंपरा का संस्थापक बताया गया है, जिन्होंने शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर यह विशिष्ट पहचान बनाई। विवरण के अनुसार, इस समुदाय ने पिछले एक हजार वर्षों में साहित्य, कला, मंदिर निर्माण और जीव दया (अहिंसा) के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तंभ और मूल्य अंकित है। यह प्रस्तुति खरतरगच्छ के समृद्ध इतिहास और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 01:48 pm

Published on:

11 Jan 2026 01:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 1000, 900 और 108 रुपए के भी होते हैं सिक्के, देखकर हैरत में पड़ गए लोग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM साय का बड़ा ऐलान- अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता..

DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! CM साय का बड़ा ऐलान- अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता..(photo-patrika)
रायपुर

बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने

कानून सबके लिए बराबर... स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने(photo-patrika)
रायपुर

बड़ा खुलासा: जेनेरिक में भी मची लूट.. 72% छूट के बाद दवाएं महंगी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

CG News, cg hindi news
रायपुर

MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध, केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस ने प्रदेशभर में की पत्रकारवार्ता (photo source- Patrika)
रायपुर

Bastar Census: बस्तर के विकास की नींव बनेगी जनगणना, 63 हजार कर्मियों की ड्यूटी तय, पूछेंगे 34 सवाल

बोर्ड के मूल्यांकन पर पड़ेगा असर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.