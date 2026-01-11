1000, 900 और 108 रुपए के भी होते हैं सिक्के, देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Chhattisgarh News: ताबीर हुसैन. संस्कृति विभाग परिसर में शनिवार को सिक्कों की दुनिया नाम से अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में सैकड़ों साल पुराने दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। लोग इन सिक्कों को उत्सुकता से देखते नजर आए। ( CG News ) प्रदर्शनी में ऐसे सिक्के भी शामिल थे जो कभी चलन में नहीं आए, बल्कि विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए जारी किए गए थे। इसी शृंखला में 1000 रुपए, 900 रुपए और 108 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के भी प्रदर्शित किए गए। इन सिक्कों ने इतिहास, संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत की। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को भारतीय सिक्का परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना रहा।