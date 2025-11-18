CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी

CG Ration Card: प्रदेश भर में लंबे समय से मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने का खेल चल रहा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रदेशभर से एक लाख मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम से हर महीने राशन उठाए जा रहे थे। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 33 लाख सदस्यों का ई-केवाइसी बार-बार तिथि बढ़ाने के बावजूद भी नहीं हुआ। इसके बाद संदिग्धों की सूची में इन्हें शामिल कर भौतिक सत्यापन कराया गया, तब जाकर इसका खुलासा हुआ।