CG Ration Card: मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने वाले हो सावधान, नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी

मृतकों के नाम से राशन उठाने का खेल (Photo patrika)
CG Ration Card: प्रदेश भर में लंबे समय से मृत व्यक्तियों के नाम से राशन उठाने का खेल चल रहा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रदेशभर से एक लाख मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम से हर महीने राशन उठाए जा रहे थे। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 33 लाख सदस्यों का ई-केवाइसी बार-बार तिथि बढ़ाने के बावजूद भी नहीं हुआ। इसके बाद संदिग्धों की सूची में इन्हें शामिल कर भौतिक सत्यापन कराया गया, तब जाकर इसका खुलासा हुआ।
वहीं जो परिवार जितने समय से मृत सदस्यों के नाम से उचित मूल्य की दुकान से राशन उठा रहे थे। उन सभी को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस भेजने विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। इसके साथ भी हजारों सदस्य अब भी संदिग्ध बने हुए है, जांच कर इनके नाम को भी हटाया जाएगा।
विभाग की ओर से लगातार संदिग्धों की सूची में शामिल राशन कार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन कर, मृत हो गए, प्रदेश छोड़ चुके सदस्यों के नाम हटाए जा रहे हैं। पिछले माह ही हजारों की संया में सदस्यों के नाम काटे गए। वर्तमान में रायपुर जिले में अब तक 19683 सदस्य मृत मिले हैं। इन सभी मृतकों के नाम संबंधित राशन कार्डों की सूची से विभाग ने हटा दिए।
इनको भी राशन मिलना होगा बंद: विभाग से मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध सभी सदस्यों के नामों को ऑनलाइन पोर्टल में ब्लॉक करने की तैयारी है। ब्लॉक होते ही इन सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों से राशन मिलना बंद हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिसंबर या जनवरी में विभाग की ओर से यह कार्रवाई की जा सकती है।
मृत पाए गए सदस्यों के नाम राशन कार्ड धारकों की सूची से हटा दिए गए हैं। जो भी परिजन मृत सदस्यों के नाम से राशन उठा रहे थे, उनपर अब रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक, रायपुर
