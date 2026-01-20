670 करोड़ के CGMSC घोटाले में RMS संचालक अभिषेक सहित तीन गिरफ्तार, 27 तक रिमांड पर

ईडी ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड ( सीजीएमएससी) में हुए 670 करोड़ के रिएजेंट घोटाले के मास्टरमाइंड शशांक चोपडा़ को 23 जनवरी तक रिमांड लिया। पूछताछ करने के बाद शशांक को विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को पेश किया। इस दौरान न्यायाधीश को बताया कि 3 दिन की रिमांड के दौरान मिले इनपुट के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने की जरूरत है। इसके लिए अतिरिक्त रिमांड दिए जाने का अनुरोध किया। ईडी द्वारा पेश किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद 5 दिन का रिमांड आदेश स्वीकृत किया।