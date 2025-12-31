CGMSC Scam: CGMSC का बड़ा फैसला! मोक्षित कॉर्पोरेशन समेत 7 कंपनियां ठेके से बाहर

सीजीएमएससी ने फरवरी में 7 बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें रीएजेंट सप्लाई करने वाले दुर्ग के मोक्षित कॉर्पोरेशन व उससे जुड़े दो अन्य फर्म तथा डीकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आधा-अधूरा बनाने वाले फर्म शामिल हैं। चारों को 3-3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। वहीं खून पतला करने वाले इंजेक्शन हिपेरिन बनाने वाली वड़ोदरा की डिवाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलावा इंजेक्शन को ओके रिपोर्ट देने वाली दो लैब के साथ रेट कांट्रेक्ट खत्म किया गया है।