रायपुर

CGMSC Scam: CGMSC का बड़ा फैसला! मोक्षित कॉर्पोरेशन समेत 7 कंपनियां ठेके से बाहर

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) ने 660 करोड़ के रीएजेंट व मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले में शामिल मोक्षित कॉर्पोरेशन समेत 7 कंपनियों को ठेके से बाहर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 31, 2025

CGMSC की सख्ती (photo source- Patrika)

CGMSC की सख्ती (photo source- Patrika)

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) ने 2025 में 660 करोड़ के रीएजेंट व मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले में शामिल मोक्षित कॉर्पोरेशन समेत 7 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं 2023 में 7 विभिन्न प्रकार की दवाइयों को ब्लैक लिस्टेड किया गया। इनमें 4 प्रकार की टैबलेट, दो इंजेक्शन व एक शैंपो है। हिपेरिन सप्लाई करने वाले डिवाइन लेबोरेटरी वड़ोदरा को भी ब्लैकलिस्टेड किया है।

CGMSC Scam: सप्लाई ब्लड जांचने वाली मशीन भी बंद

सीजीएमएससी ने फरवरी में 7 बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें रीएजेंट सप्लाई करने वाले दुर्ग के मोक्षित कॉर्पोरेशन व उससे जुड़े दो अन्य फर्म तथा डीकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आधा-अधूरा बनाने वाले फर्म शामिल हैं। चारों को 3-3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। वहीं खून पतला करने वाले इंजेक्शन हिपेरिन बनाने वाली वड़ोदरा की डिवाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलावा इंजेक्शन को ओके रिपोर्ट देने वाली दो लैब के साथ रेट कांट्रेक्ट खत्म किया गया है।

660 करोड़ के रीएजेंट व मेडिकल उपकरण घोटाले में तत्कालीन हैल्थ डायरेक्टर व सीजीएमएससी के एमडी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार 28 करोड़ के रीएजेंट खराब हो चुके हैं। मोक्षित द्वारा सप्लाई ब्लड जांचने वाली मशीन भी बंद है।

हाईकोर्ट ने लगाया था 25 हजार जुर्माना

हाईकोर्ट ने डिवाइन लेबोरेटरी पर इस साल जुलाई में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। यह कार्रवाई घटिया हिपेरिन इंजेक्शन की सप्लाई पर की गई है। कंपनी ने इंजेक्शन को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्टेड करने पर हाईकोर्ट में सीजीएमएससी के आदेश को चुनौती दी थी। कंपनी की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कार्रवाई की थी।

रेट कांट्रेक्ट खत्म

हिपेरिन इंजेक्शन बनाने वाली वड़ोदरा की डिवाइन लेबोरेटरी
इंजेक्शन को ओके रिपोर्ट देने वाली इडमा लेबोरेटरीज लिमिटेड पंचकुला
लैब सेटिएट रिसर्च एंड अंटेक प्राइवेट लिमिटेड बरवाला पंचकूला

CGMSC Scam: ये प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड

लिथियम कार्बोनेट 300 एमजी टेबलेट, जी लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश।
एनालाप्रिल मैलेट 2.5 टेबलेट, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना।
मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन, भारत पैरेंटेरियल वडोदरा गुजरात।
क्लोरफेनिराइमाइन 10 एमजी इंजेक्शन अल्फा लेबोरेटरी इंदौर।
केटोकोनाजोल 2 फीसदी शैंपो, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल मुंबई।
क्लोपिडोगरेल टेबलेट, रिवरा फार्मुलेशन हरिद्वार उत्तराखंड।
एसिटिल सैलिसिक एसिड 150 टेबलेट, यूनिक्योर इंडिया नोयडा उप्र।
(सभी कंपनियों के प्रोडक्ट को 11 जुलाई 2023 से 11 जुलाई 2026 तक ब्लैक लिस्टेड किया गया है।)

2025 में इन फर्म के खिलाफ हुई कार्रवाई

मोक्षित कॉर्पोरेशन दुर्ग 4 फरवरी 25 से 3 फरवरी 28 तक ब्लैक लिस्टेड
रिकार्डर्स एंड मेडिकेयर पंचकुला 5 फरवरी 25 से 4 फरवरी 28 तक ब्लैक लिस्टेड
श्री शारदा इंडस्ट्रीज तर्रा 5 फरवरी 25 से 4 फरवरी 28 तक ब्लैक लिस्टेड
मेडिग्लोब मेडिकल 6 फरवरी 25 से 5 फरवरी 28 तक ब्लैक लिस्टेड

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

31 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGMSC Scam: CGMSC का बड़ा फैसला! मोक्षित कॉर्पोरेशन समेत 7 कंपनियां ठेके से बाहर

